【高盛推介】領展供股急挫逾一成 拖累地產板塊
2023年02月13日 11:20
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高盛(亞洲)有限責任公司：領展房產基金上周五(10日)收市後宣布，按5供1基準供股，每單位供股價44.2港元，集資約188億元，供股價較上周五收市價折讓約29.6%，為領展上市17年以來首次供股。領展周一(13日)開市隨即急挫，早段低見52.5元的兩個月低位後跌幅收窄。現報54.85元，跌約12.7%。
地產板塊周一早段亦受拖累同樣急跌，新鴻基地產最低見108.3元的過去4周低位。現報109.8元，跌約2%。新世界發展最低見21.65元的一個月低位。現報22.45元，跌約6.3%。長實集團在50元附近爭持，現報50.75元，跌約0.1%。長和則在49元附近窄幅上落，現報49.1元，跌約0.7%。
觀察個股輪證資金流向，領展好倉於上周5個交易日共錄得約30萬元資金流入。
領展購11184，行使價68.28元，2023年7月21日到期，實際槓桿12.2倍，中期、低面值。
領展購26994，行使價61.66元，2023年4月21日到期，實際槓桿13.7倍，貼價、低街貨。
新地購11576，行使價120元，2023年12月19日到期，實際槓桿7.5倍，中期、低街貨。
新發購29616，行使價25元，2023年5月15日到期，實際槓桿9.3倍，高槓桿、低面值。
長實購29500，行使價52.05元，2024年12月20日到期，實際槓桿3.6倍，貼價、低街貨。
長和購28554，行使價51元，2023年6月20日到期，實際槓桿10.4倍，貼價、低街貨。
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