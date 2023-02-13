瑞銀汪濤：短期內房銷售及信貸料企穩並開始改善

瑞銀投資銀行亞洲經濟研究主管暨首席中國經濟學家汪濤表示，1月新增人民幣貸款躍升至4.9萬億元人民幣(下同)，創歷史新高，與上周顯著升溫的市場判斷基本一致。

其中，新增企業中長期貸款進一步升至3.5萬億元，按年增加1,400億元。企業貸款持續按年增加，呼應了監管部門要求銀行信貸「應放盡放」，以及政策性銀行對基建項目持續提供信貸支持。另一方面，新增中長期住戶貸款依然乏力，按年少增5,190億元，主要由於房地產銷售較弱，同時近期部分買家提前還房貸可能也有一定影響。

此外，1月新增社會融資規模接近6萬億元，創有史以來第二高，主要是因為社融口徑的人民幣貸款走強、新增4.9萬億元左右。另一方面，外幣貸款減少130億元。新增影子信貸反彈至3,490億元，仍低於去年同期。至於企業債淨發行量按年大幅走弱至1,490億元，同時政府債券淨發行量小幅上升至4,140億元，兩者均基本符合該行預期。

汪指出，1月信貸超預期，主要受企業中長期貸款推動，反映了政策推動增加信貸供給，特別是基建項目和房地產行業。此外，在房地產行業政策放鬆的推動下，未來幾個月房地產銷售和相關信貸需求或將企穩並開始改善。隨着消費反彈，消費信貸也可能有所恢復。另一方面，整體製造業和基建相關信貸需求增速可能較2022年有所放緩。

她預計，2023年整體財政赤字率和地方政府專項債券額度小幅上升，預計年底信貸增速可能升至10%左右。如果政策支持力度強於預期，信貸增速也可能會升至11%甚至更高。