調查：53%證券界人士指營商環境不友善　半數公司去年蝕錢

本港券商競爭激烈，香港證券業協會一個行業調查發現，有53%受訪業界人士認為現時的營商環境不友善或非常不友善，經營成本高及監管環境嚴苛為主要原因，分別佔36%及30%，另有51%表示公司在2022年稍有虧蝕，而嚴重虧損亦有21%，反映情況嚴峻。

儘管經營困難，有60%表示其規模保持不變，僅28%及3%會收縮或退出市場。同時，有39%受訪者表示公司會增聘人手，當中前線銷售佔44%，財富管理及資訊科技(IT)緊接隨後，各佔19%及17%。另有六成人認為今年將會加薪，其中加幅3%至5%的佔三成四。

有四成受訪者表示，尋找新的收入來源是2023年的策略，另有40%認為資產或財富管理為今年最具發展潛力的業務，包括虛擬資產在內的新業務則有27%。另外，相信資產管理服務、財富管理服務有助公司開拓新收入來源分別佔32%及24%。不過，有61%表明目前環境不適合升級轉型，主要是競爭太激烈。

在轉級轉型中，認為欠缺資金、相關人才及IT系統為主要因素，分別佔35%、26%及24%。該協會主席李惟宏解釋，傳統經紀業務較容易轉型至財富管理，因後者可以以較小規模經營，但其IT及人力成本會較低。

該調查在今年1月16至27日進行，共有194份回應。