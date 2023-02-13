陳偉明：把握港股撈貨機會

港股一如筆者預期在22,500點以上，已短暫反映中港全面通關及美國利率快將見頂等利好消息，恒指1月尾於22,700點見頂回落，受到北水減持港股、中國氣球事件、鮑威爾放鷹及美國擬限制美企在中國投資高科技產業等因素拖累，恒指由22,700點頂位至今已跌近2,000點。

技術上，恒指上周出現終極黃金交叉(50天線升穿250天線)，目前處於後抽回調狀態，但中長期走勢仍偏好，期望港股這次回吐過後，借3月兩會及企業盈利回升等利好消息，帶動恒指在今年內向上突破22,700點，挑戰25,000關，投資者應把握次港股回吐機會趁低分注吸納。由於中美關係惡化，加上近期美匯反彈，不排除恒指短期仍有向下跌至250天線(大約20,100點)的風險，因此筆者只建議分注撈底，不建議一注獨贏。

策略上傾向在預備充足資金接貨的情況下，在目前恒指21,000點開始可分注Short Put下月濠賭、本地地產及證券類板塊的等價期權，收取期權金減低股票續下跌的風險，並在恒指回吐至20,300點以下才正式分注現價買入科技類板塊。

耀才證券銷售客戶服務部高級經理