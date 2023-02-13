畢馬威料本年度財赤1209億　籲再派5000元消費券

何家輝(左)及梁愛麗。

新一份《財政預算案》將在下周三(22日)公布，會計師事務所畢馬威中國建議，港府向每名合資格的18至69歲的香港永久性居民及新來港人士派發5,000港元電子消費券刺激經濟，並將一部分電子消費券用於包括飲食或消閒娛樂等指定行業，料消費券對本港本地生產總值(GDP)仍有0.7個百分點貢獻。

畢馬威中國稅務合夥人何家輝解釋，建議電子消費券使用上針對特定行業，主要填補旅客未完全重返香港的空缺，預計或需時年半至兩年。這段期間，本港的零售消費市道部分仍需港人提振，故再派電子消費券能為行業提供短期支援。

何又建議，70歲以上香港居民可透過高齡津貼收取5,000元現金補貼，主要認為派發現金更能方便長者使用，改良整個消費券派發計劃。是次消費券派發料將為港府帶來330億元開支。

該行又認為，應為由2023/24年度內新受僱的旅遊業從業員提供為期3個月，每月3,000元的工作津貼，並擴大旅遊業額外支援計劃，向每間合資格持牌旅行代理商提供一次過現金津貼。

稅款寬減方面，畢馬威中國提議推出一次性寬減2022/23課稅年度100%利得税、薪俸税及個人入息課稅，每宗個案以2萬元為上限，並寬免期內薪俸税暫繳金額，減輕納稅人現金流壓力。

至於屬中長期的人才措施方面，該行建議就重點企業向本地人才提供的股份獎勵豁免薪俸稅，以吸引本地人才繼續留港工作。

另外，為使優質人才入境計劃、高端人才通行證計劃，以及稅收優惠人才，更具吸引力和全面，該行建議相關申請人可獲得香港永久居留權的年限由7年縮短至4年。

長期措施方面，港府可以通過吸引更多海外投資，提升香港的長期競爭力及促進經濟可持續增長。在吸引外商方面，為鼓勵企業在香港設立地區總部，建議政府可對該類企業採用減半利得稅率徵稅。

畢馬威中國亦建議，政府釐清出售股份和其他股權投資的定義，將其界定為資本收益且不徵稅，以及放寬現行嚴格的利息支出稅務扣除條件，以完善稅制。

畢馬威中國預計，2022/23財政年度港府赤字達1,209億元，遠高過政府原先估計的563億元，主因土地和印花稅收入減少，當中料土地相關和印花稅收入分別減少350億及400億元。

該行另一稅務合夥人梁愛麗認為，在財赤增加下，港府的財政狀況仍算穩健，料2022/23年財政儲備為8,360億元，足夠支持12個月經常開支。