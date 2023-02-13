難辨鷹鴿！植田和男獲委任央行行長　日股匯偏軟

外媒報道，日本政府已決定委任現年71歲的經濟學家、日本央行政策委員會前成員植田和男擔任日本央行下任行長，以接替4月離任的黑田東彥。日圓兌每美元最新報132.09，跌0.53%。每百日圓兌港元報5.9428。日經225指數報27,392點，跌278點或1%。

當局在挑選下任行長的接班人上曾遇到困難，因為被日本政府視為最佳人選的現任副行長雨宮正佳婉拒。雨宮以日本今後的貨幣政策需要新的視點作為理由。日本政府最終將重任託付予植田，原因是認為植田是經濟學者，而且具有實務經驗，熟悉現時的貨幣政策。

植田在美國麻省理工學院(MIT)獲得經濟學博士學位，熟悉貨幣政策理論。他曾參與1999年的零利率政策，以及2001年量化寬鬆政策的引入。

外媒報道，中國首席經濟學家論壇理事陶冬之前表示，日本政府打算提名名不見經傳的植田和男擔任日央行下一任行長，令市場大感意外，並擔憂植田和男偏離黑田超級鴿派路線。

報道指，植田和現屆日央行官員交集不多，其近期言論令人難以看出他是鷹派還是鴿派，思維上守着中間路線。不過，這正正是市場所憂慮，擔心其會偏離黑田超級鴿派路線。

陶冬認為，雨宮不願意擔任日央行舵手，估計雨宮可能認為這是「無法完成的任務」。黑田和雨宮執行深度寬鬆政策多年，並大舉干預國債市場，務求把利率釘在「零」。美國加息後，市場人士認為美日息差愈來愈大，不可持續，愈來愈多資金沽空日債。

陶冬指，植田上台後，一定要拆解日債市場上這個巨大的計時炸彈。日央行如何管理市場預期，讓政策改變時不至於產生太大衝擊，是植田面臨的巨大考驗。