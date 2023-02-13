【摩通推介】大市回補上月初裂口
2023年02月13日 14:49
東網電視更多新聞短片
摩根大通亞洲上市衍生產品銷售部：美國10年期債息回升至3.7厘創1個月新高，納指連跌3日，走勢較標指及道指遜色，市場聚焦香港時間周二(14日)晚公布的美國1月CPI，市場預期數字為6.2%，重返2021年10月通脹水平，納指對下支持為12,000點，亦為200天線所在，如投資者欲趁低吸納好倉可注意納指購(10700)，行使價12,850點，實際槓桿9.5倍，2023年6月16日到期。此產品特點屬較具防守性、貼價。如認為後市仍有下跌空間可參考納指沽(10712)，行使價9,950點，實際槓桿8.2倍，2023年6月16日到期。
道指近日波幅更窄，近3周只有大概750點的高低波幅，投資者可留意沒有時間值損耗的美股指數牛熊證作部署。如投資者認為有望回升可參考牛(49613)，收回價32,000點，實際槓桿14.5倍，2023年6月16日到期。收回價屬中距離選擇。如認為後市仍有下跌空間可留意熊(49611)，收回價35,000點，實際槓桿17.4倍，2024年9月20日到期。收回價同樣屬中距離選擇。
港股方面，恒指上周受科技股尤其ChatGPT概念股所拖累而回落，京東集團周一(13日)早段再創兩個月新低，暫守200元大關。正股成交活躍，為10大活躍港股之一。京東先後跌穿各長期平均線，如投資者計畫部署反彈可注意京東購(12539)，行使價269港元，實際槓桿6.4倍，2023年6月15日到期。如認為正股或會進一步下跌可參考京東沽(11752)，行使價183.78港元，實際槓桿4倍，2023年6月26日到期。
百度集團連跌3日後反彈，正股一直守去年11月至今的上升軌，如投資者看好正股後市可參考百度購(26546)，行使價160.1港元，實際槓桿3.5倍，2023年10月26日到期。如認為後市有下跌空間可參考百度沽(13114)，行使價118.18港元，實際槓桿2.9倍，2023年8月7日到期。
恒指周一早段主要受本地地產股拖累向下，大市早段更一度跌390點，向下回補1月5日上升裂口底部20,793點，低位差6點便完全補回該裂口，如投資者視此處為短線支持，可留意恒指牛(52037)，收回價20,400點，實際槓桿25.6倍，2023年12月28日到期。產品特點是中距離、低街貨。如認為大市或會進一步下跌可參考恒指熊(52428)，收回價21,700點，實際槓桿27.1倍，2025年02月27日到期。
本地地產股異動，市場擔心較高負債的地產股或有供股的壓力，新世界發展最多跌近10%，吸引少量資金部署其認購證，如投資者認為正股有望回升可留意新發購(26110)，行使價25.05港元，實際槓桿9倍，2023年5月15日到期。
免責聲明：本資料所述之結構性產品並無抵押品。如發行人及擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。本資料由摩根大通證券（亞太）有限公司（「摩根大通」）亞洲上市衍生產品銷售部編製，其僱員可能持有不時在本資料所述證券之權益（作為主事人或其他）。本資料由摩根大通證券（亞太）有限公司（「摩根大通」）編製，僅供參考用途，並不構成任何要約、建議、提呈出售或招攬購買任何上述產品，亦並不構成摩根大通或其聯屬公司進行任何交易之承諾。過往表現並不代表將來的表現，摩根大通不保證未來事件或表現將與上述任何意見或預測一致。認股證及牛熊證乃無抵押之結構性產品。結構性產品之價格可急升也可急跌，投資者或會損失所有投資。可贖回牛熊證備有強制贖回機制而可能被提早終止，屆時 (i) N 類牛熊證投資者將不獲發任何金額；(ii) R類牛熊證之剩餘價格可能為零。摩根大通並非投資者的顧問或信託人，亦不會負責決定投資該金融工具是否合法或適合任何準買家。投資者應為自己作風險評估，並在需要時諮詢專業意見。投資者應詳閱有關上市文件中之條款、風險因素及其他資料，並瞭解結構性產品之特性及願意承擔所涉風險，否則切勿投資上述產品。結構性產品於第二市場的流通量是無法預料的。J.P. Morgan Broking (Hong Kong) Limited為認股權證、牛熊證及/或交易期權的莊家及流通量提供者亦可能為上述結構性產品的唯一流通量提供者。摩根大通或其聯屬公司可能作為交易所買賣基金的參與證券商或莊家，並可能於交易所買賣基金的股份中擁有重大權益，導致就結構性產品相關的交易所買賣基金潛在利益衝突。摩根大通或其聯屬公司可能涉及其他財務、投資及專業活動該等活動可能引發有關結構性產品的利益或利益衝突。本資料所載的資訊及數據乃取自相信為可靠的來源而真誠地編製。摩根大通及其聯屬公司或代理人並無核查有關資料，亦不保證有關資訊、數據或分析的準確性、合理程度或完整性。任何資訊服務提供者或第三方概不保證數據的計算結果，而有關計算結果可能並不完整。如有錯誤以致有任何虧損或損失，摩根大通概不承擔任何責任。任何人士均不得以此等資料作為向摩根大通提出任何申索或訴訟之根據。摩根大通及其聯屬公司並無批准或委任任何代理機構或個人於中國內地代理發行人在香港發行的結構性產品及服務。