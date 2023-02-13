滙豐去年向香港紅十字會捐出1400萬

滙豐銀行慈善基金今(13日)推出專為基層而設的「流動健康教育站」，提供基本保健服務、健康諮詢及公眾教育。「流動健康教育站」由香港紅十字會營運，將會到訪全港18區，估計今年內服務超過10.4萬人。

去年滙豐銀行慈善基金向香港紅十字會捐出1,400萬港元，支援其在疫情期間的抗疫工作，包括設立「抗疫同行熱線」和「流動健康教育站」。隨着香港逐步邁向復常，「流動健康教育站」能夠滿足社區在疫後有關預防疾病、保持身心健康的龐大需求。

香港上海滙豐銀行有限公司聯席行政總裁廖宜建稱，不少市民往往忽略預防和保健，疫後復常，應更重視這方面，既可幫助降低出現多種嚴重疾病的風險，亦能減少因市民身體狀況欠佳而造成的社會和經濟代價。滙豐成立158年來，一直與社區互相支持，希望透過這個項目，營造一個更堅韌和可持續的社區。

市民可於「流動健康教育站」進行簡單的身體檢查，包括量度血壓、身體質量指數(BMI)、脂肪比例等，費用全免。香港紅十字會會跟進指數出現異樣的個案，如邀請他們參與飲食、運動工作坊。

香港紅十字會的專業醫療團隊，以及來自本地大學的護理學系學生，將於「流動健康教育站」提供諮詢服務和健康建議，滙豐義工亦會參與站內的運作。「流動健康教育站」的服務時間為每朝10時至下午5時。

「香港紅十字會抗疫同行熱線」去年第5波疫情期間，共處理逾1.14萬個來電，為超過9,500人提供包括抗疫物資或食物的心意包。

滙豐於1981年成立滙豐銀行慈善基金。過去40多年來，共支持超過1萬個項目，至今已發展成本港規模最大、由商業機構營運的慈善基金之一。自2020年新型冠狀病毒疫情爆發以來，滙豐向香港社區投入超過1.7億元抗疫。