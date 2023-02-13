星展：中港疫後復常　有助改善今年借貸需求

星展銀行(香港)公布2022全年業績，純利按年增長19%至81.95億港元，回復疫情前約82億元的水平。受惠於加息潮，淨利息收入按年增30%至104.68億元，行政總裁龐華毅(Sebastian Paredes)預期，美國聯儲局將於今年維持高利率水平，以確保通脹維持於2%至3%水平，將有利該行淨利息收入。

該行去年淨息差上升22個點子至1.47%；非利息收入則按年小幅下降3%，財務總監陳立珊解釋，下跌主要受去年香港出入境限制措施，及爆發第五波新冠疫情所帶來的挑戰性環境所致。不過，隨着香港及內地逐漸復常，投資市場氣氛改善及市民恢復外遊，有助改善今年借貸需求。

陳立珊指，去年較高的利率和經濟放緩影響該行貸款增長，按年減少5%至4,300億元；特殊撥備按年減少15%至4.63億元，而今年一般撥備的淨回撥為1.44億元，反映該行資產質素保持穩健。

今年成本收入比率控制在39%，支出增加主要是因員工相關的支出上升。

本港虛擬資產發牌制度於今年6月1日生效，龐華毅歡迎港府相關決定，認為受規管下虛擬資產將得到更多的發展機會。他透露該行有意申請牌照，並指集團兩年前於新加坡已為客戶提供投資、保管和管理虛擬資產的服務，相信相關經驗將有利未來發展。