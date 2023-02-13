道指期貨跌52點 油價軟 金價企1800關
2023年02月13日 16:16
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美匯指數報103.63；港匯見7.8502；離岸人民幣(CNH)報6.8332；美元兌日圓報132.22；歐元處1.0673；英鎊報1.2063。金價報1,862.62美元。油價跌近1%，布油報85.71美元，紐油處78.99美元。比特幣見21,838美元。道指期貨跌52點。
●港股向下，恒生指數全日收報21,164點，跌26點或0.12%，主板成交1,120.74億港元。領展(00823)公布上市以來首度供股，收跌12.8%，領展供股拖累本地地產股下跌，新世界發展收跌6.68%。https://bit.ly/3YstwQX
-內地打擊非法跨境證券業務，暫未見對港業界有嚴重影響。
-國泰君安國際據報暫停內地居民身份開戶。
●內地A股全線上升，其中滬綜指全日收升23點或0.72%，報3,284點，成交3,970.11億元人民幣。板塊方面，釀酒股領漲3.2%，水泥股升2.3%。https://bit.ly/3YuuvAc
焦點數據：
20:00 印度1月消費物價指數
香港經濟：
●畢馬威料本年度財赤1209億，籲再派5000元消費券。
●調查：53%證券界人士指營商環境不友善，半數公司去年蝕錢。
●星展：中港疫後復常，有助改善今年借貸需求。
香港樓市：
●世邦魏理仕：樓價最快今季見底，買家持貨能力仍強。
●天寰兩房連裝修劈380萬沽，5年半錄蝕讓。
●原業主急換樓！水藍‧天岸累減80萬沽，低市價一成。
●星凱‧堤岸本月迄今沽10伙，推遲至6月30日交樓。
中國經濟：
●瑞銀汪濤：短期內房銷售及信貸料企穩並開始改善。
外地經濟：
●難辨鷹鴿！植田和男獲委任央行行長，日股匯偏軟。
●人財兩失！土敍地震經濟損失估計超過6500億元。
●新加坡去年GDP增長3.6%，低過預期。
●南韓本月首10日出口按年增長11.9%，晶片出口大跌40%。
●調查：過半證券界人士指美國今年投資風險最高。
●陶冬：投資者宜考慮加息周期結束時部署。
●報告：全球65歲以上人口料倍增，籲優先考慮老年人福祉。
企業消息：
●亞馬遜子公司Zappos裁減逾300人，背後原因懷疑係...
●軟銀旗下Arm中國合資公司裁員近百人，以研發工程師為主。
●擺脫污名？富士康內地招聘千人，待遇好到你唔信...
●推遲敲定團隊預算，Meta傳計劃新一輪裁員。
●高盛CEO後悔未有更早裁員。
●傳阿達尼放慢擴張速度，冀重建投資者信心。