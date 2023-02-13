道指期貨跌52點　油價軟　金價企1800關

美匯指數報103.63；港匯見7.8502；離岸人民幣(CNH)報6.8332；美元兌日圓報132.22；歐元處1.0673；英鎊報1.2063。金價報1,862.62美元。油價跌近1%，布油報85.71美元，紐油處78.99美元。比特幣見21,838美元。道指期貨跌52點。

-內地打擊非法跨境證券業務，暫未見對港業界有嚴重影響。

-國泰君安國際據報暫停內地居民身份開戶。

焦點數據：

20:00 印度1月消費物價指數

香港經濟：

●畢馬威料本年度財赤1209億，籲再派5000元消費券。

●調查：53%證券界人士指營商環境不友善，半數公司去年蝕錢。

●星展：中港疫後復常，有助改善今年借貸需求。

香港樓市：

●世邦魏理仕：樓價最快今季見底，買家持貨能力仍強。

●天寰兩房連裝修劈380萬沽，5年半錄蝕讓。

●原業主急換樓！水藍‧天岸累減80萬沽，低市價一成。

●星凱‧堤岸本月迄今沽10伙，推遲至6月30日交樓。

中國經濟：

●瑞銀汪濤：短期內房銷售及信貸料企穩並開始改善。

外地經濟：

●難辨鷹鴿！植田和男獲委任央行行長，日股匯偏軟。

●人財兩失！土敍地震經濟損失估計超過6500億元。

●新加坡去年GDP增長3.6%，低過預期。

●南韓本月首10日出口按年增長11.9%，晶片出口大跌40%。

●調查：過半證券界人士指美國今年投資風險最高。

●陶冬：投資者宜考慮加息周期結束時部署。

●報告：全球65歲以上人口料倍增，籲優先考慮老年人福祉。

企業消息：

●亞馬遜子公司Zappos裁減逾300人，背後原因懷疑係...

●軟銀旗下Arm中國合資公司裁員近百人，以研發工程師為主。

●擺脫污名？富士康內地招聘千人，待遇好到你唔信...

●推遲敲定團隊預算，Meta傳計劃新一輪裁員。

●高盛CEO後悔未有更早裁員。

●傳阿達尼放慢擴張速度，冀重建投資者信心。