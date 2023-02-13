【產經直播】美股、港股本周點樣部署？

港股周一(13日)反覆偏軟，低開280點後，一度最多跌390點，低見20,799點，其後隨着內地股市收升，加上市傳蘋果公司、輝瑞(Pfizer)及德國平治管理層計劃訪華，大市跌幅收窄，最終收市跌26點，報21,164點，兩萬一點失而復得。港股短期仍欠動力？預料調整持續？恒指兩萬點大關穩唔穩陣？

另外，美國將於本周二(14日)公布1月份通脹數據，市場預料將按年升6.2%，為3個月以來最高，同時本周亦有多隻美股藍籌派成績表，以及中美關係緊張，美股今個星期又會點行？

《東網Money 18》搵嚟亨達財富管理董事總經理姚浩然同大家逐一分析，歡迎網民加入討論及發問！詳情請click入以下連結度睇啦！

1.《on.cc 東網／東方日報》facebook專頁：

2.《東網Money 18》facebook專頁：

3. on.cc東網 YouTube頻道