【產經直播】美股、港股本周點樣部署？
2023年02月13日 16:34
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港股周一(13日)反覆偏軟，低開280點後，一度最多跌390點，低見20,799點，其後隨着內地股市收升，加上市傳蘋果公司、輝瑞(Pfizer)及德國平治管理層計劃訪華，大市跌幅收窄，最終收市跌26點，報21,164點，兩萬一點失而復得。港股短期仍欠動力？預料調整持續？恒指兩萬點大關穩唔穩陣？
另外，美國將於本周二(14日)公布1月份通脹數據，市場預料將按年升6.2%，為3個月以來最高，同時本周亦有多隻美股藍籌派成績表，以及中美關係緊張，美股今個星期又會點行？
領展(00823)上周五(10日)宣布上市以來首次供股，以5供1基準，每單位供股價44.2元，一手供股價為884元，較停牌前收市價的62.8元，大折讓約29.6%，集資約188億元，股份隨即遭多間大行下調評級及目標價，領展周一(13日)復牌亦即大幅插水，最多跌逾16%，收市仍跌12%，有貨投資者究竟供唔供股好？大型抽水潮恐陸續有來？
舜宇(02382)發盈警，預料去年少賺最多五成半，至約22.45億元至24.94億元人民幣，摩根士丹利發表報告，預計舜宇今年不太可能維持或提高平均售價，盈警將引起投資者對前景憂慮，並維持股份「與大市同步」的評級，消息拖累股價失守「紅底價」，收市報99.85元，跌逾2%，股份前景不容樂觀？
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