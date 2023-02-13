ACCA：44%會計師料未來一年內升職或跳槽

ACCA(特許公認會計師公會)公布《2023年全球人才趨勢調查報告》，結果顯示，僱主將面對人才流失的問題，有44%受訪專業會計師預計未來12個月內升職或跳槽，預期兩年內升職或跳槽的受訪者達69%。此外，由於工作壓力及通脹高企，員工對加薪期望上升，企業需要採取更多措施及成本挽留人才。

此外，受訪者主要認為財會行業選擇多，靈活度高，而且有機會獲得國際認可的專業資格，投身不同行業，對關注長遠發展或希望不斷學習新技能的人是明智選擇。

有關調查報告的7個重點如下：

1、通脹提高員工對加薪的期望，僱主更難挽留人才；

2、混合工作模式仍然持續，57%受訪者表示他們將會全面回歸辦公室工作；

3、解決職業過勞問題是重中之重，71%受訪者希望所屬企業能夠協助員工維持心理健康；

4、工作流動性高導致僱主面臨人才短缺的問題，44%受訪者預計未來12個月內會升職或跳槽，計劃未來兩年內升職或跳槽的受訪者上升至69%；

5、受訪者目前認為科技可以幫助專業會計師自我增值，但42%受訪者認為科技急速進步，令人措手不及；

6、員工對企業的多元共融程度評價甚高，68%受訪者認為企業文化多元包容，但年輕受訪者對社會流動性的憂慮尤為明顯；

7、財會行業在動盪時期為年輕人提供了職業保障，但年輕人更看重職涯發展、經濟回報和金錢利益，而不是希望在工作崗位上克盡己任，解決更廣泛的社會問題。

該調查報告是財會行業其中一個最大規模調查，合共訪問來自148個國家的8,000多名專業會計師，了解他們對人才流動、工作模式、科技應用、多元共融及行業前景的意見。