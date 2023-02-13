稅務學會倡再派5千元消費券　兼寬減薪俸稅利得稅差餉

新一份財政預算案將於下周三(22日)公布，香港稅務學會建議應繼續推行逆周期措施，包括派發5,000元消費券；寬減22/23課稅年度100%的薪俸稅和利得稅，以1萬元為上限；以及23/24年度4個季度的差餉，以每季1,500元為上限。其會長劉昭華解釋，本港經濟仍需時回暖，建議繼續推行一次性支援措施，特別是部分階層仍具財政壓力，認為消費券可在短期內緩解有需要人士的壓力，亦能刺激經濟及消費，並帶動電子支付的發展。

該學會建議政府向企業提供稅務優惠，增加稅務競爭力。該學會名譽秘書曾詠雅指出，提供稅務優惠，可以吸引本來無計劃來港投資的企業，當它們在港發展，能帶動周邊服務發展，例如會計、法律等，從而「做大個餅」，促進整體市場及經濟發展。

為解決本港稅基狹窄問題，該學會再度提倡港府擴闊稅基，以減低政府財政收入的波動性，包括開徵銷售稅。曾氏提到，新加坡、中國內地等市場亦有銷售稅，這些地方的財政亦穩健，但提醒政府在開徵任何稅項前，須充分諮詢，並要做好解說工作。同時，當開徵新稅項，也應在其他稅項提供優惠，以免一下子過分增加市場稅務負擔。

另外，學會建議豁免首次置業印花稅、將薪俸稅累進稅率中的最高邊際稅率17%降低至15%、降低醫療券合資格門檻至60歲、提供各項免稅額等，以改善民生。同時建議政府考慮補貼零售及餐飲企業為旅客提供折扣，以進一步促進香港旅遊業復甦。學會又預計，受新冠疫情影響，樓、股印花稅、賣地收入下跌，今個財政年度的赤字1,100億元，財政儲備將跌至8,500億元，相當於政府12個月開支。