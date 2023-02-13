睿峰周一沽5伙　經美聯買樓首5名買家可獲電器禮券

一手市場漸轉活躍，鼎珮集團的長沙灣睿峰，周一(13日)錄得5宗成交，共涉4,283.4萬元。

上述最新成交單位包括1伙開放式戶、3伙一房戶及1伙三房戶。當中，三房戶為東翼35樓A室，實用面積639方呎，以1,523.2萬元成交，呎價約23,837元。發展商表示，樓盤於短短一周內已累沽18伙，套現接近1.85億元。

項目管理公司VMS鼎珮董事總經理陳玉成表示，該盤落實周五(17日)已招標形式發售4伙兩房戶，實用面積408至439方呎。

該盤夥拍美聯物業及經絡按揭轉介為買家提供按揭優惠。經絡按揭轉介營運總監張顥曦表示，最新推出的「置低息高成數按揭優惠」，按息全期低至銀行同業拆息(H)加1.3厘，上限低至最優惠利率(P)減2.5厘，即封頂息率低至3.375厘，現金回贈高達2.3%，年期最長可至30年，另特享高存息戶口。

此外，美聯物業住宅部行政總裁(港澳)布少明表示，由即日起至2023年2月28日，經該行購買睿峰任何單位之首5名買家，可獲贈「2萬元電器禮券」，總值港幣10萬元。名額有限，先到先得。