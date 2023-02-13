晶片需求弱　三星減價1成搶單　中資恐受累...

消息指，業務「谷極唔起」的全球第二大晶片代工廠三星電子自知今季產能利用率勢將下跌，於成熟製程領域悍然減價搶單，據悉減幅約一成，已經從台廠手上拿下網通的訂單。一張晶片代工訂單不止是營業額，還是合作關係，所以已有好幾家代工廠開始有條件與客戶商討代工費調整。

中芯遭投行削目標價

富瑞將中芯目標價削9.16%至17.04元，評級維持「持有」，對該企管理層所謂下半年生意有望反彈的觀點有保留，問題是中芯晶圓代工業務收入約一半來自智能手機和消費電子，市道能有多好值得商榷，而且就產能利用率下半年真的改善，折舊開支上漲也會令毛利率無法提升。

對於中芯無意調低今年資本開支，富瑞亦擔心能否成功執行存變數，事關該行之前已經警告，不排除美國成功說服荷蘭阻攔ASML把45納米或以下製程所需的DUV(深紫外光)光刻機出口到中國，因為很難監察較舊的DUV光刻機是否真的沒被用於14納米或以下先進製程。

不過，瑞銀財富管理投資總監辦公室指出，亞洲半導體股近日反彈依然落後MSCI亞洲(日本除外)指數，惟情況未來半年至一年內有望逆轉，龍頭企業或能帶動區內科技板塊跑贏指數，指去庫存應該只需一至兩季就能完成，廠商削減資本開支意味供應擴張減慢，新產品周期亦會推動需求，改善半導體產業的供需格局，2024年盈利將有強勁增長，而且估值具吸引力。

新加坡力保產量份額

另外，新加坡經濟發展局主席馬宣仁表示，美國以《晶片法案》試圖讓相關製造業回流美國，將令經濟體之間吸引有關投資的競爭更加激烈，現時佔全球晶圓產量5%的星洲將盡一切努力保持「合理份額」。國內生產總值(GDP)還有約10%來自電子製造業的新加坡，去年GDP增長向下修訂至3.6%，同時維持今年GDP增長預測於介乎0.5至2.5%不變。