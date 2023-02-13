自由鳥推「亞洲12地」外遊數據優惠　銷售點增至逾2千個

隨着旅遊逐漸復常，自由鳥遨遊SIM推出「亞洲12地」外遊數據8折優惠，中日韓台泰等地數據任用低至每日12元，讓用戶在外遊時繼續與親友保持聯繫。

客戶由即日起至3月20日，選購「亞洲12地」外遊數據日費8日或以上，在結帳時使用優惠碼「24off」，可享8折優惠。每日可享無限數據(首1GB為4G LTE高速數據)，暢通使用各社交媒體。

據悉，「亞洲12地」中國內地、日本、南韓、台灣、泰國、澳門、印尼、馬來西亞、新加坡、孟加拉、柬埔寨及斯里蘭卡，外遊日費於購買日起計一年內有效。

自由鳥同時夥拍戶戶送Deliveroo加推網上優惠：由即日起至3月31日，用戶選購全新遨遊SIM，或自由鳥本地月費計劃客戶加購外遊數據日費，單一訂單滿60元，即可獲贈戶戶送Deliveroo 60元現金券。

另外，自由鳥積極拓展銷售網絡，新增7-11便利店、寶達食品超市及KKday等銷售夥伴，連同目前包括惠康、Market Place、3hreesixty、Circle K及759阿信屋的銷售點，全線銷售點增至逾2,000個，方便用戶出遊前入手自由鳥遨遊SIM。