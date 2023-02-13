新都城高層470呎售715萬　4年蝕75萬沽

樓市仍存隱憂，部分業主寧願「蝕住」套現，將軍澳新都城日日有蝕讓，該盤3期單位累減115萬元，以715萬元沽出，約4年帳面蝕75萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原王秀芬透露，鰂魚涌太古城2月至今暫錄得16宗成交，屋苑綠楊閣中層D室，實用面積約922方呎，套三房間隔，以1,655萬元易手，呎價約17,950元，新買家屬於投資客。

●中原施長達透露，北角楓林花園3期高層C室，實用面積約365方呎，兩房間隔，望山景，以610萬元易手，呎價約16,712元，同類單位2021年曾以712萬元成交，是次成交價較市價低約5%，新買家屬於上車客。

●中原馮子進表示，灣仔修頓花園中層4室，實用面積約591方呎，兩房間隔，望街景，以900萬元易手，呎價約15,228元，新買家屬於用家，原業主於2012年以720萬元買入，持貨約11年帳面獲利180萬元，單位升值約25%。

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九龍區

●世紀21富山劉倩彤指，鑽石山居屋采頤花園7座中層H室，實用面積約484方呎，兩房設計，未補價第二市場以482萬元成交，呎價約9,959元，單位原先叫價510萬元，減價28萬成交，減幅約5.5%。

●中原黃家全稱，奧運站柏景灣8座高層H室，實用面積約449方呎，兩房間隔，享市景，議價後以1,000萬元成交，呎價約22,272元，原業主於2000年7月以277萬元購入，持貨即將23年，帳面獲利723萬元。

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新界區

●美聯黃少明指，將軍澳新都城3期3座高層D室，實用面積約470方呎，最初叫價830萬元，近日已調整至730萬元，再減15萬元後，以715萬元沽出，呎價約15,213元，原業主2019年4月以790萬元，約4年帳面蝕75萬元。

●美聯表示，將軍澳新都城2月暫錄約6宗買賣，其中1期4座高層H室，實用面積約698方呎，套三房間隔，放盤近1年半，叫價1,310萬元，一直乏人問津，近月連番降價，用家以958萬元購入，累減352萬元，減幅約27%，呎價約13,725元。

●美聯黃麗貞透露，將軍澳日出康城MONTARA第2A座低層C室，實用面積約510方呎，兩房間隔，開價890萬元放盤，新近獲區用租客斥資868萬元承接，呎價約17,019元，原業主於2019年5月以787.5萬元購入，持貨逾3年帳面獲利80.5萬元，升值約10%。

●香港置業傅志煌指，將軍澳維景灣畔2月暫錄6宗二手買賣，包括10座低層A室，實用面積約498方呎，兩房間隔，望山景，以760萬元放盤約1個半月後，獲區內客接洽，減價約12萬元，以約748萬元成交，呎價約15,020元，低市價約1.5%。

●世紀21將軍澳魏仕良表示，將軍澳茵怡花園6座中層D室兩房戶，實用面積約495方呎，上月放盤叫價520萬元，近日調整至458萬元，獲買家以450萬元承接，減幅約13%，呎價約9,091元，原業主2020年以452萬元購入，帳面蝕兩萬元。

●香港置業稱，將軍澳新都城1期1座低層F室，實用面積約364方呎，兩房間隔，以600萬元放盤約兩星期後，獲外區客洽詢，雙方經議價後以588萬元易手，呎價約16,154元，新買家為首置客，睇樓兩次即拍板入市自住。

●中原柯勇指，將軍澳2月暫錄約154宗二手買賣，三房成交佔78宗，天晉IIIA第2B座中層A室，實用面積約663方呎，套三房間隔，最新以1,180萬元易手，呎價約17,798元。

●利嘉閣高樹超表示，將軍澳新寶城4座低層G室，實用面積約377方呎，兩房間隔，最新以約603萬元易手，呎價約15,995元，新買家屬區內客，屋苑現時有約84個放盤，入場費由650萬元起。

●利嘉閣蔡庭勇稱，將軍澳東港城6座中層H室，實用面積約524方呎，兩房間隔，望內園景，叫價約730萬元，近日獲一名搵樓已有3個月的專業人士洽購，打算用作婚後居所，雙方議價後只略減10萬元，以720萬元成交，呎價約13,740元。

●中原王文彬表示，東涌影岸‧紅B座低層I室，實用面積約638方呎，兩房間隔，享山景，裝修屬原裝，剛過去的周六下午放盤，開價715萬元，當日晚上反價5萬元，以720萬元沽出，呎價約11,285元，新買家為上車客。

●美聯李貫甡指，青衣區1月錄約85宗二手買賣，海欣花園2座中層B室，實用面積約483方呎，兩房間隔，享海景，去初叫價820萬元，外區租客以680萬元購入，累減140萬元，呎價約14,079元，原業主於2018以約733萬元購入，逾4年帳面虧蝕53萬元。

●中原余仲平指，荃灣麗城花園2期4座高層C室，實用面積約572方呎，三房間隔，主人房可享海景，在2021年7月開價810萬元，放盤1年多，最終累減190萬元或23%，以620萬元沽出，呎價約10,839元，新買家為首置人士，睇樓兩星期入市。

●中原陳智生表示，過去周末屯門區錄約20宗二手買賣，邁亞美海灣2座低層G室兩房戶，實用面積約450方呎，開價550萬元，成交價428萬元，呎價約9,511元，新買家為外區首置客，原業主於2019年中以510萬元買入，帳面蝕約82萬元，期內貶值約16%。

●祥益龍超君指，屯門居屋兆康苑M座低層7室，實用面積約548方呎，三房間隔，原業主願意調整價格，累積減價22萬元，區內客在已補價自由市場以478萬元購入自住，呎價約8,723元，原業主於2019年以約492萬元連地價購入，帳面虧蝕約14萬元。

●美聯林振華表示，元朗區2月首12日累計已錄約70宗二手買賣，創2022年以來同期新高，元朗新時代廣場6座高層D室，實用面積約432方呎，兩房設計，外區用家議價12萬元，以688萬元購入，呎價約15,926元，原業主於2019年3月以680萬元購入。

●中原林頌宜稱，元朗合益廣場錄得今年首宗買賣，單位為A座低層1室，實用面積約828方呎，三房間隔，叫價850萬元，吸引換樓客以846.8萬元承接，呎價約10,227元，原業主於2009年9月以318萬元買入單位，持貨約13年半帳面獲利528.8萬元。

●美聯陳鋒指，元朗YOHO MIDTOWN第5座中層F室，實用面積約615方呎，三房設計，新買家見近日市場回暖，加快入市步伐，議價12萬元後，以988萬元購入自用，呎價約16,065元。

●中原曾展鵬稱，沙田及大圍區2月暫錄約85宗二手買賣，沙田花園城3期雅蘭苑低層D室，實用面積約312方呎，兩房間隔，去年5月放盤時叫價約500萬元，議價後以426萬元易手，累減74萬元，呎價約13,654元，新買家為年輕上車客。

●中原陳敬天指，沙田第一城2月暫錄約16宗二手買賣，按月升約六成，屋苑43座中層B室，實用面積約284方呎，兩房間隔，開價約550萬元，議價後以518萬元易手，呎價約18,239元，新買家為上車客。

●世紀21奇豐袁麗詩表示，沙田第一城44座高層D室，實用面積約304方呎，兩房間隔，望園景，單位放盤短短五日，開價530萬元，累減35萬元，減幅約6.6%，以495萬元成交，呎價約16,283元。

●中原歐偉基稱，大圍區2月暫錄約31宗，按月升約63%，其中盛薈5座北翼低層B室，實用面積約842方呎，套三房間隔，原先叫價約1,238萬元，議價後以1,200萬元獲承接，呎價約14,252元，新買家為區內換樓客。

●世紀21奇豐黎健峯表示，馬鞍山雅濤居1座高層F室，實用面積約482方呎，兩房間隔，單位放盤僅一星期，開價710萬元，象徵式減價10萬，獲買家以700萬元承接，呎價約14,523元。

●世紀21奇豐趙詠欣指，馬鞍山迎海﹒星灣御17座中層B室，實用面積約828方呎，套兩房加工人套房間隔，望全海景，開價1,450萬元，放盤7個月，減52萬至1,398萬元獲承接，呎價約16,884元，原業主於2015年11月購入，約8年帳面獲利165萬元。

●世紀21奇豐莊瑞生表示，馬鞍山海濤居4座高層B室，實用面積約404方呎，兩房間隔，望海景，放盤1個月，叫價698萬元，調整至670萬元成交，呎價約16,584元，原業主於2019年2月購入，當時作價688萬元，持貨約4年帳面損失18萬元離場。

●中原胡耀祖表示，馬鞍山區2月至今暫錄約70宗二手買賣，按月升約23%，翠擁華庭2座中層D室，實用面積約702方呎，套三房間隔，開價約838萬元，議價後以818萬元易手，呎價約11,652元，新買家為用家。

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