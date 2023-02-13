發展商相繼推盤爭客　周一吸金逾3.27億元

新盤蜂擁而出，發展商相繼發動推盤攻勢，以爭奪各路客源。同時，整體一手市場交投量持續攀升，周一(13日)暫錄約38宗新盤成交，當中啟德跑道區項目連沽7伙，單日吸金逾3.27億元。

●屯門NOVO LAND第2B期考慮對向隅客提供優惠

新地代理總經理陳漢麟表示，該盤部署本周內上載樓書及開放示範單位。他指，項目上一期提供的各類付款方法，分別配合上車客及換樓客的需求，今期將會再優化付款方法，亦會考慮對上一期向隅客提供優惠。

●藍田港鐵站KOKO ROSSO示範單位明日曝光

會德豐地產旗下鄰近藍田港鐵站的KOKO ROSSO，周一(13日)公布將於本周四(16日)上載首張價單，定價將參考同系列第1期及第2期，並預告首批價格或會較吸引。

會德豐地產常務董事黃光耀表示，該盤已於上周上載樓書，代表項目籌備工作已進入最後直路，將於周二(14日)率先開放3個示範單位予傳媒參觀，爭取於月內展開首輪銷售。為配合項目銷售，美聯物業於藍田設立該盤的旗艦專門店。

●星凱‧堤岸本月迄今沽10伙 延至6月交樓

中洲置業營銷策劃總監楊聰永表示，旗下沙田星凱‧堤岸於2月開放現樓後市場反應理想，本月已沽出10伙，套現逾1.6億港元，成交單位售價由712萬至4,816 萬元，呎價19,093至32,000元，平均呎價23,743元。項目至今累售879伙，套現接近90億元。

樓盤關鍵日期原為3月31日，但受到疫情等因素影響，將會延遲至6月30日，今日會發信通知買家最新安排。另該盤現樓單位於周一(13日)首度曝光。

●元朗朗屏雨後擬下月初開價 首批涉約67伙

星星地產主席及首席執行官陳文輝表示，項目計劃月內上載樓書及開放示範單位。全盤單位實用面積介乎逾260至約900方呎，戶型涵蓋開放式至三房間隔。項目會所Club ATR連園林面積佔地約3.7萬方呎，提供20項設施。

● 觀塘凱滙第2期單日沽兩伙 涉逾2,611萬元

●啟德尚‧珒溋獲大手客連掃3伙 涉8,848萬元

最新沽出的單位實用面積由844至1,219方呎，成交價介乎2,668萬至3,500萬元，呎價由28,712至31,754元。當中，低座E座的5樓B室，實用面積1,219方呎，採四房間隔，成交價為3,500萬元，呎價約28,712元。

●元朗錦田北PARK YOHO Genova特色戶2,270萬元沽

●長沙灣睿峰周五招標發售4伙

鼎珮集團的長沙灣睿峰，周一(13日)錄得5宗成交，共涉4,283.4萬元。上述最新成交單位包括1伙開放式戶、3伙一房戶及1伙三房戶。當中，三房戶為東翼35樓A室，實用面積639方呎，以1,523.2萬元成交，呎價約23,837元。發展商表示，樓盤於短短一周內已累沽18伙，套現接近1.85億元。

項目管理公司VMS鼎珮董事總經理陳玉成表示，該盤落實周五(17日)已招標形式發售4伙兩房戶，實用面積408至439方呎。

●啟德澐璟連環沽7伙 單日成交金額逾3.27億元

上述7伙的成交價介乎2,493.73萬至8,456.4萬元，呎價由31,930至40,500元。當中，有一組買家斥資約1.56億元購入2個四房戶，單位包括第1座8樓A室，實用面積2,088方呎，以8,456.4萬元成交，呎價為40,500元。

●大埔林海山城三房售1,774.8萬元沽

●山頂種植道46號周五起招標發售4座洋房

樓市氣氛好轉，豪宅項目趁機出擊。山頂種植道46號於周一(13日)上載銷售安排，落實周五(17日)起以招標形式發售全盤4座洋房。上述4座洋房實用面積介乎4,060至4,432方呎。招標期由2月17日至5月16日。資料顯示，上述項目早於2007年入伙，至今有約16年樓齡，曾經出租。

●元朗錦田北PARK YOHO Bologna三房呎價約13,823元