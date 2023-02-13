美股靠穩　傳Meta又裁員　股價升近3%

隨着市場對於美國經濟「硬着陸」的擔憂減退，美股3大指數早段靠穩，道指升77點，報33,946點；標指升7點，報4,097點；以科技股為主的納指升20點，報11,738點。港股夜報21,190點，升14點，高水26點。

華爾街就着美國經濟即將「硬着陸」(即經濟嚴重衰退及通脹回落)，還是「軟着陸」(增長溫和放緩)的爭論持續已久。然而，最近卻有更多人支持第3種說法——即經濟將維持高速增長。Renaissance Macro Research經濟學家Neil Dutta更直言，經濟「不着陸」已經成為當前的現實。

他表示，許多人不願承認一個顯而易見的事實，即經濟正在重新加速，下滑的趨勢已經完全停止。雖然近期不斷有大型企業傳出裁員消息，但本月初公布的美國就業數據出乎意料地強勁，失業率更創下逾53年的新低。巴克萊美國首席經濟學家Marc Giannoni也稱，數據顯示聯儲局加息對於勞動力市場的影響「比預期更小」。

企業消息方面，醉心於發展「元宇宙」業務的Facebook母公司Meta在近期的人工智能(AI)熱潮中落伍，有指該公司甚至計劃新一輪的裁員。更大的問題是，由於公司內部的開支及人手預算透明度不足，導致新項目規劃難以如常進行，以往只需數日就可以做完的項目和決定，現在需時最多一個月。

外媒引述Meta員工指，公司想要節省成本及提升效率，惟現實卻正好相反。由於不知道有多少預算，經理也無法如常安排工作，許多員工無事可做卻照樣出糧。Meta未有回應外媒的查詢，該公司股價早段升2.99%。

高盛行政總裁所羅門承認，對於經濟放緩的應對不夠迅速，認為去年應該更早放慢招聘或裁員。高盛股價跌0.6%。

迪士尼串流媒體的技術總監Jeremy Doig傳已經離職，相信這也是公司架構重組過程中的一環。此前迪士尼行政總裁Bob Iger此前宣布將裁員7,000人並進行架構調整，但具體情況仍有待披露。迪士尼股價跌0.8%。