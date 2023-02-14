東方日報B1：憂爆抽水潮 地產股回調
2023年02月14日 00:03
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港股昨偏軟，成交額也縮減。（中新社）
港股調整未完，恒生指數創一個月低位。其中，上周突然宣布供股的藍籌領展房產基金(00823)一度挫逾16%，全日拖低恒指28點。市場憂慮其他房託基金(REIT)或地產股亦有樣學樣擬在市場集資「抽水」，拖累地產股捱沽，為市況添壓。證券界表示，目前港股「市底弱」，投資者不宜衝動「撈底」。
恒指周一在21,000點關上演攻防戰，早段急挫390點，低見20,799點後獲買盤吸納，尾市雖曾倒升39點，但動力不足，收市跌26點或0.12%，收報21,164點。恒生地產分類指數大跌799點或2.98%，收報26,025點，乃1月3日以來新低，明顯跑輸大市。
此外，恒生科技指數收報4,374點，升0.29%。成分股個別發展，快手(01024)表現最佳，升3.18%；反觀比亞迪電子(00285)跌3.09%。港股靠內需股撐場，百威亞太(01876)、海底撈(06862)及華潤啤酒(00291)升幅介乎3.05至4.91%。
周一北水南下合計淨買入31.86億元，雖較上日減少1.17%，惟乃連續第二日錄淨流入，累計淨買入64.1億元。
香港股票分析師協會副主席郭思治表示，周一大市成交額僅1,120億元，較上周五減少77.06億元或6.43%，反映場內氣氛保守；又謂「兩萬一雖然跌唔落，但技術上已插穿20天和50天移動平均線，要小心唔知有乜黑天鵝出現，唔排除會有再創低位的可能性。」
領展公布供股後的首個交易日成大市焦點，基金單位價格曾挫逾16%，收市報54.75元，跌12.81%，是表現最差藍籌，全日成交逾27億元。
憂慮跟隨「抽水」，其他REIT及地產股亦遭拋售。被指負債較高的新世界發展(00017)跌6.68%；恒基地產(00012)下跌4.79%；九龍倉置業(01997)跌2.94%；恒隆地產(00101)跌2.12%。至於陽光房地產(00435)、冠君產業(02778)和置富產業(00778)等本地房託跌1.14至2.34%。
投資銀行瑞銀認為，香港主要地產股自去年11月低位已累漲逾30%，領展供股消息或導致板塊獲利回吐。其中該行指出，新世界發展淨負債率達74%，遠高於其他借貸較多的同業如恒地、希慎興業(00014)等的三至四成。惟該行短期看好負債率低，甚至持有淨現金的發展商表現，如新地、長實集團(01113)及信和置業(00083)等。
周一有指地產股受壓的另一原因，乃消息指政府部門去年開始於賣地及短期租約條款內加入包括政府有權因國家安全原因取消入標資格，更有權以國安法理由考慮中止短期租約等條文。不過，地產建設商會執委會主席梁志堅認為此舉無問題，理解政府的做法，坦言每個國家都會設有相關措施，以保障國家安全，這做法普遍。
意博資本亞洲有限公司管理合夥人鄧聲興稱，恒指相較250天平均線20,136點相去不遠，一旦失守，兩萬點關口相當脆弱，惟目前市場消息未至於太差，料本周可反覆橫行一段時間。投資者如真的需要在這期間入市，他建議可考慮內需板塊，如內地消費或餐飲股等。