東方日報B1：憂爆抽水潮　地產股回調

恒指周一在21,000點關上演攻防戰，早段急挫390點，低見20,799點後獲買盤吸納，尾市雖曾倒升39點，但動力不足，收市跌26點或0.12%，收報21,164點。恒生地產分類指數大跌799點或2.98%，收報26,025點，乃1月3日以來新低，明顯跑輸大市。

周一北水南下合計淨買入31.86億元，雖較上日減少1.17%，惟乃連續第二日錄淨流入，累計淨買入64.1億元。

香港股票分析師協會副主席郭思治表示，周一大市成交額僅1,120億元，較上周五減少77.06億元或6.43%，反映場內氣氛保守；又謂「兩萬一雖然跌唔落，但技術上已插穿20天和50天移動平均線，要小心唔知有乜黑天鵝出現，唔排除會有再創低位的可能性。」

領展公布供股後的首個交易日成大市焦點，基金單位價格曾挫逾16%，收市報54.75元，跌12.81%，是表現最差藍籌，全日成交逾27億元。

周一有指地產股受壓的另一原因，乃消息指政府部門去年開始於賣地及短期租約條款內加入包括政府有權因國家安全原因取消入標資格，更有權以國安法理由考慮中止短期租約等條文。不過，地產建設商會執委會主席梁志堅認為此舉無問題，理解政府的做法，坦言每個國家都會設有相關措施，以保障國家安全，這做法普遍。

意博資本亞洲有限公司管理合夥人鄧聲興稱，恒指相較250天平均線20,136點相去不遠，一旦失守，兩萬點關口相當脆弱，惟目前市場消息未至於太差，料本周可反覆橫行一段時間。投資者如真的需要在這期間入市，他建議可考慮內需板塊，如內地消費或餐飲股等。