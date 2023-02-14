內地推新規監管　香港證券界冀取平衡

中國證監會將於本月28日實施《證券經紀業務管理辦法》，以打擊跨境非法證券交易。香港證券業協會主席李惟宏稱，暫時未見相關監管新規對整個業界有嚴重影響，個別券商已因應自身情況而作出合適措施，會繼續與業界、監管當局溝通。

他坦言，難以釐定「內地人」定義，業界合法合規經營至為重要，認為當局的措施以加強業內規範、長遠健康發展為出發點。雖然期望監管當局能有更清晰指引，但過分清晰作出界定，亦有損彈性，令業界經營更困難，重申希望當局能平衡箇中需要。

耀才：98%收入來自港客

耀才同時指出，集團在內地的資訊中心早在2016年3月結業，至目前為止，沒有任何內地營業地點，而所有交易系統伺服器亦從未設於內地，全均在港。

國泰君安停內地人港開戶

事實上，券商經營環境日益困難。據香港證券業協會一份調查，有53%受訪業界人士認為香港現時的營商環境不友善或非常不友善，經營成本高及監管環境嚴苛為主要原因，分別佔36%及30%；另有51%表示公司在2022年稍有虧蝕，而嚴重虧損亦有21%，反映情況嚴峻。