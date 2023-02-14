內地推新規監管 香港證券界冀取平衡
2023年02月14日 04:23
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中國證監會將於本月28日實施《證券經紀業務管理辦法》，以打擊跨境非法證券交易。香港證券業協會主席李惟宏稱，暫時未見相關監管新規對整個業界有嚴重影響，個別券商已因應自身情況而作出合適措施，會繼續與業界、監管當局溝通。
他坦言，難以釐定「內地人」定義，業界合法合規經營至為重要，認為當局的措施以加強業內規範、長遠健康發展為出發點。雖然期望監管當局能有更清晰指引，但過分清晰作出界定，亦有損彈性，令業界經營更困難，重申希望當局能平衡箇中需要。
耀才：98%收入來自港客
值得留意的是，本港券商耀才證券(01428)日前已率先叫停內地客的戶口，只能沽貨及限時提取存款，直至監管當局釐清相關法規，拖累股價昨日瀉12.33%。公司在收市後指出，有關安排不會對集團業務及收益構成任何影響，實際上，上月底止本財政年度首10個月收入98%來自香港客戶，期內未經審核稅後純利約5.1億元，按年增長約11%，單計上月未經審核稅後純利約9,700萬元，按月增長約35%。
耀才同時指出，集團在內地的資訊中心早在2016年3月結業，至目前為止，沒有任何內地營業地點，而所有交易系統伺服器亦從未設於內地，全均在港。
國泰君安停內地人港開戶
除了本地券商外，中資券商亦有相應部署。內媒報道，國泰君安國際(01788)已暫停內地居民身份來港開戶，但現有內地客戶暫未受影響。惟中信証券國際、東方證券國際和招商證券國際等中資券商的工作人員稱，只要準備好開戶所需資料，目前內地客戶仍可申請網上開戶。
事實上，券商經營環境日益困難。據香港證券業協會一份調查，有53%受訪業界人士認為香港現時的營商環境不友善或非常不友善，經營成本高及監管環境嚴苛為主要原因，分別佔36%及30%；另有51%表示公司在2022年稍有虧蝕，而嚴重虧損亦有21%，反映情況嚴峻。