陳蓓敏：領展供股價吸引　卻引發地產股供股潮憂慮

上周美股三大指數分別跌0.2%至2.4%不等，其中以納指跌幅最多。投資者預期三月份聯儲局會議將再加息，美匯見強。今晚美國公布一月通脹數據，市場預期溫和回軟。周三公布一月零售數據，估計較前夕數據為佳，宜留意二、三月數據，因為加息因素，會否對零售業具備影響性。

央行公布一月人民幣貸款增加4.9萬億元，創下單月信貸投放最高紀錄，較市場預期4.2萬億為多，短中長線貸款均有增加。中央為今年經濟增長已定下指標性引導。年初適度放寬流通性，合乎情節。信貸結構中，市場估計傾向以基建、綠色貸款、製造業、房產業、中小微企等範圍。深證指數升136點，重返萬二關口以上。宜留意相關板塊。

鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG082。作者和客户持有領展)