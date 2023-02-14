道指升376點　紐油重上80美元

●踏入亞洲時段，美匯指數跌0.3%，至103.3；港匯見7.849；離岸人民幣(CNH)報6.8212；美元兌日圓處132.22；歐元報1.0728，英鎊報1.2144。金價處1,854.63美元。布油報85.78美元，紐油報79.18美元。比特幣變動不大，報2.18萬美元。道指期貨輕微向下。俗稱「黑期」的新加坡港股期指高水120點。

●道指收報34,245點，升376點或1.11%；標指收報4,137點，升46點或1.14%；納指收報11,891點，升173點或1.48%。

●港股ADR指數上升，按比例計算，收報21,249點，升85點。

●2月恒生指數夜期收報21,340點，升164點，高水176點，成交12,250張。

●金管局於紐約時段承接42.23億港元沽盤。

●日本去年第四季GDP年率增長0.6%。

●紐約期油收報每桶80.14美元，升0.42美元或0.52%；倫敦布蘭特期油收報每桶86.61美元，升0.22美元或0.25%。

●紐約期金收報每安士1,863.5美元，跌0.6%。

●英國富時100指數收報7,947點，升65點或0.83%；德國DAX指數收報15,397點，升89點或0.58%；法國CAC指數收報7,208點，升78點或1.11%。

●藥明生物料去年多賺30%。

●理文造紙預警去年盈利跌6成。

●大嶼山小蠔灣物業發展第一期流標，港鐵公司指會於適時重新招標。

●印度1月通脹率按年升6.52%，為最近3個月首次突破印度央行的目標。

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