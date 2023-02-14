分析：中國自身難保　勿奢望再拯救全球經濟

市場憧憬中國結束「清零」政策，步入復常後將可帶動全球經濟增長。惟外媒提醒大家不要開心得太早，因為中國目前情況與2008年金融海嘯時有別，經濟復甦力度可能遠遜預期，更遑論可帶領全世界走出衰退。

報道指出，過去中國依靠國家力量，大水漫灌去刺激疲弱的經濟，往往都得心應手。代表作就是金融海嘯一役，不單只內地經濟保持增長，並帶挈全球復甦。然而，經過3年防疫虛耗下，目前中國已負債累累，樓市又陷入泥沼，以往透過大興土木刺激經濟，惟相關基建許多已經完工，只餘下消費可帶動經濟。

然而，內地人捱過疫情後，消費信心仍然低迷，許多人選擇存錢多過花錢。即使中國人有能力消費，效應將在內需層面顯現。根據企業調查及官方數據顯示，內地最強勁的增長將來自餐廳、酒吧及旅遊等服務業。過往大舉外遊購物的熱情，如今明顯冷卻，意味即使中國經濟復甦，對國外的刺激已不如過往般直接及明顯。

儘管中國富人可能透過對歐洲奢侈品的支出，以及在東南亞等國渡假，協助提振全球經濟。然而，疫情期間中國家庭從政府獲得的財政支持微不足道，許多消費者仍對疲弱的就業市場，以及樓市持續低迷憂心忡忡。

滙豐銀行首席亞洲經濟學家Frederic Neumann表示，中國將實現強勁的經濟復甦，但增長外溢至全球其他地區的效應，因其經濟反彈的性質而減弱許多。另有分析員認為，美國經濟不太可能感受太多好處。相反，一旦中國重啟經濟推升能源需求，繼而使全球油價上升，將會加劇通脹壓力，不利美國經濟增長。