【高盛推介】美國將公布通脹數據　對沖風險點部署？

高盛(亞洲)有限責任公司：市場聚焦將於周二(14日)晚公布的美國1月份通脹數據，市場料美國消費物價指數(CPI)將按年升6.2%，較前值6.5%再度回落，然而近日2年期美債利息反覆走高，並重上4.5厘，抹去2023年初至今2年期債息的回落幅度。美股周一(13日)上升，當中納指升幅最大，升197點或1.6%，道指及標指則分別升376點及46點。

目前波幅指數(VIX)處於低位，引伸波幅自去年10月起持續回落，並於今年二月初觸及一年低位17.06點，目前稍微回升至約20點水平，但仍處於相對低位。由於波幅低，因此不論使用認沽證部署對沖風險或以認購證部署好倉，其成本也較之前低。

納指購10750，行使價14,068點，2023年6月16日到期，實際槓桿13.7倍，2個月期以上產品最高槓桿。

道指購10742，行使價37,100點，2023年6月16日到期，實際槓桿19.9倍，34,000至38,000點間產品最高槓桿。

標指購10659，行使價4,000點，2023年6月16日到期，實際槓桿8.8倍，貼價、低街貨。

納指沽10716，行使價10,750點，2023年6月16日到期，實際槓桿8.9倍，貼價、熱門條款。

道指沽10751，行使價31,380點，2023年6月16日到期，實際槓桿11.8倍，市場上最貼價條款之一。

標指沽10759，行使價3,485點，2023年6月16日到期，實際槓桿10.8倍，高槓桿。

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