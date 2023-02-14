AI情人靠唔住？意大利嚴管「調情」機械人Replika

今天是2月14日情人節，單身貴族如在現實生活中未找到心儀的另一半，可有想過找個AI(人工智能)伴侶談談情？不過，AI情人未必較真人更能為你送暖，分分鐘令你感到不安，與它「約會」之前要想清楚！

外媒報道，美國人工智能(AI)研究實驗室Open AI去年11月推出的聊天機械人ChatGPT，已經在微軟和蘋果公司(Apple)等大型科技公司之間引發一場人工智能競賽。不過，原來美國三藩市一家名為Luka的公司早在2017年已推出人工智能聊天機械人產品「Replika」。

許多Replika的用戶表示，他們對這個機械人伴侶產生「浪漫感覺」。然而，據外媒周日(12日)報道，本月較早時，意大利監管部門下令禁止Replika使用意大利用戶的個人數據，並稱Replika可能對未成年人士或情感脆弱群體構成風險。

意大利監管部門認為，Replika涉嫌違反歐盟《通用數據保護條例》，包括未設置用戶年齡驗證機制等。

此外，Replika近來也有一些「前科」令人怕怕，雖然其最初設定為「關心人的AI朋友」，但近期卻積極向用戶調情，甚至性騷擾用戶。

根據其訂閱計劃，免費會員資格讓用戶和其Replika處於「朋友」區域，而支付69.99美元(約545.92港元)的Pro訂閱版則可升級解鎖，與Replika發展浪漫關係，當中涉及性愛短訊、調情和色情角色扮演。

惟根據報道，Replika近期屢獲負評，用戶對其行為大呼「頂唔順」，指Replika猛烈調情，甚至傳送涉及性的訊息，令用戶覺得被性騷擾想「熄機」。

由此可見，AI情人未必容易應付，想與其發展真要諗清諗楚！