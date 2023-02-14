【高盛推介】AI概念繼續發酵 資金留意騰訊
2023年02月14日 11:35
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高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股近期持續在370至390港元水平之間橫行整固，周一(13日)低開高走，升約0.8%，周二(14日)早段高見387.6元後倒跌，現報383.4元，跌約0.8%。有報道引述消息，指騰訊已展開類似ChatGPT的工具，以及人工智能生成內容工具的研發工作。
觀察個股輪證資金流向，騰訊好倉於上周五錄得約1,980萬元資金流入後，周一獲資金轉向沽出。淡倉於上周二至上周五共錄得約1,900萬元資金流入後，周一亦獲資金轉向沽出。
觀察港股通資金流向，北水周一轉向買入騰訊，錄得約3.5億元資金淨買入。
投資者如看好騰訊，需注意現時市場上6月份或之前到期的認購證選擇不多，部分投資者轉移留意7月份到期產品，其中行使價448元附近是近日活躍條款之一，可留意騰訊購(12951)，為中年期、輕微價外、活躍條款的選擇。
認購證方面的低面值選擇可留意低街貨騰訊購(12769)。中期的輕微價外選擇可留意高槓桿騰訊購(12764)。牛證方面的近牛選擇可留意騰訊牛(52334)，遠牛選擇可留意騰訊牛(69390)，與現價有約15及30元收回距離。
騰訊購12951，行使價448.2元，2023年7月3日到期，實際槓桿7.8倍，中年期、輕微價外、活躍條款。
騰訊購12769，行使價496.15元，2023年7月24日到期，實際槓桿8.2倍，低面值、低街貨。
騰訊購12764，行使價456.04元，2023年5月2日到期，實際槓桿11.2倍，中期、輕微價外、高槓桿。
騰訊牛52334，收回價370元，行使價367.2元，換股比率500，槓桿比率23.2倍，相近收回價近牛中槓桿最高。
騰訊牛69390，收回價355元，行使價352.2元，換股比率500，槓桿比率12.6倍，相近收回價遠牛中街貨較低。
騰訊沽12198，行使價303.68元，2023年7月26日到期，實際槓桿5.8倍，高槓桿、低面值、低街貨。
騰訊熊51602，收回價400元，行使價403元，換股比率500，槓桿比率18.0倍，高槓桿。
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