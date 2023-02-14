日本政府正式提名植田和男為新任央行行長　股匯齊升

外媒報道，日本政府正式向國會提名現年71歲的經濟學者植田和男擔任央行行長，接替4月8日退任的黑田東彥，並提名內田真一和冰見野良三為副行長。當地股匯走勢向好，日圓兌每美元最新報132.06，微升0.25%，每百日圓兌港元報5.9442，日經225指數報27,579點，升152點或0.56%。

被爆出將獲得提名的植田和男，曾讓各界跌眼鏡，他於1998至2005年間，擔任日本央行貨幣政策委員會成員，期內央行首次推出零息政策，並開始實施量化寬鬆(QE)。

植田去年撰文警告指，為因應成本推升的通脹而過早加息，將適得其反，代表他可能不會急於退出貨幣寬鬆。

在美國麻省理工學院(MIT)取得經濟學博士學位的植田，被美國前財長薩默斯(Larry Summers)稱為「日本伯南克(Ben Bernanke)」。外媒分析指，植田應該能勝任，他在MIT師承美國聯儲局前副主席費希爾(Stanley Fischer)，費希爾徒弟包括聯儲局前主席伯南克，以及歐洲央行(ECB)前行長德拉吉(Mario Draghi)。

植田將在4月9日上任，並在4月27至28日主持首場決策會議。