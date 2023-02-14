【摩通推介】觀望美國1月通脹 道指挑戰今年密集阻力
2023年02月14日 14:24
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（Getty Images圖片）
摩根大通亞洲上市衍生產品銷售部：周二(14日)晚本港時間9時半美國將公布1月通脹數據，市場預期數字進一步放緩至6.2%，重返2021年10月通脹水平，美股三大指數周一(13日)全線反彈，納指三連跌後周一晚升1.6%，道指則升1.1%，繼續嘗試突破今年密集阻力約34,300點。道指走勢上若作突破，要留意去年第二季高位約35,000點附近。輪證資金流方面，道指好倉對上5日錄得約2.2萬港元淨流入，至於淡倉上5日共錄260萬港元淨流入，資金可謂一面倒看淡。如投資者欲趁低吸納好倉可參考道指牛(49613)，收回價32,000點，實際槓桿12.3倍，2023年06月16日到期。產品特點是中距離、低街貨。如認為後市仍有下跌空間可留意道指熊(49641)，收回價35,400點，實際槓桿17.9倍，2024年3月15日到期，此為新上市產品，收回距離同樣屬中距離選擇。
美股上月公布去年12月通脹數據後的一兩天波幅明顯擴大，投資者今次若擔心牛熊證的收回風險可考慮利用窩輪部署。如投資者欲趁低吸納好倉可注意道指購(10784)，行使價37,000點，實際槓桿12.4倍，2023年9月15日到期。如認為後市仍有下跌空間可注意道指沽(10753)，行使價31,350點，實際槓桿11.5倍，2023年6月16日到期。
港股方面，恒指周一向下回補1月5日上升裂口，低位差6點便完全補回該裂口，指數最終收復兩萬一大關。資金連續第二日看好，好倉上日錄得約3,400萬港元淨流入，至於淡倉上日錄3,600萬港元淨流出。雖然好倉錄兩日流入，但截至周一收市，距收市價上下各1,000點區間的牛熊比例，熊證仍佔6成。恒指50天線升至20,500點之上，牛證投資者若視此為支持，可留意恒指牛(51661)，收回價20,500點，實際槓桿27倍，2023年12月28日到期。如認為港股或會進一步下跌可注意熊(52428)，收回價21,700點，實際槓桿28.5倍，2025年2月27日到期。南下資金流方面，對上兩日透過港股通吸納港股的資金近97億元人民幣，周二截至下午2時則錄數億元人民幣流入。
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