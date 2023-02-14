道期跌25點　紐油挫近1%

2023年02月14日 16:11
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    ●美匯指數報103.18；港匯見7.8499；離岸人民幣(CNH)報6.8217；美元兌日圓報132.12；歐元企1.0733，英鎊處1.2138。金價報1,859美元。布油報86.16美元，紐油報79.39元。比特幣企2.1萬美元水平。道指期貨跌25點。
    ●市後關注點
    18:00 歐元區去年第四季國內生產總值(GDP)
    21:30 美國1月消費物價指數(CPI)
    ●恒生指數全日收報21,113點，跌50點或0.24%；國企指數收報7,110點，跌34點或0.48%；科技指數收報4,330點，跌44點或1.01%。主板成交976億港元。https://bit.ly/3YutjwO
    -麥格理下調小鵬評級及吉汽目標價。
    -譚仔國際9個月除稅後溢利按年跌39%。
    -騰訊遊戲︰未成年人保護升級至4.0階段。
    -大摩料港交所上季收入按年升13%，目標價220元。
    -有線寬頻中途停牌，傳涉電視台牌照問題。
    -中芯：去年手機佔晶圓收入降至27%。
    ●滬綜指收升9點，鋼鐵股升1%，金融、煤炭、有色金屬、生物製藥及石油股升0.4至0.6%。https://bit.ly/3I0Lumv
    ●中國經濟：
    -分析：中國自身難保，勿奢望再拯救全球經濟。
    -浪漫經濟升溫！內地花店爆單，鮮花搜索量漲7倍。
    -深圳今年目標新增40家上市公司，培育5隻獨角獸。
    ●AlipayHK：通關後用支付寶搭公共交通次數按周飆2.2倍。
    ●調查：36%富裕投資者相信投資市場已見底。
    ●全球CFP專業人士數目突破21.3萬，港全球排第8。
    ●日本政府正式提名植田和男為新任央行行長，股匯齊升。
    ●蘋果芬蘭供應商擬印度增聘逾1倍員工，目標達2.5萬人。
    ●大鱷手影！索羅斯上季低撈Tesla，仲有呢類弱勢股...
    ●裁員潮：
    -掃地機械人製造商iRobot計劃裁員7%。
    -Twilio在5個月內2度裁員，並削員工福利。
    ●美股：
    -富國銀行：熊市已結束，惟新牛市未到。
    -沃爾瑪計劃關閉3個科技中心，另要求技術人員定時重返辦公室。
    ●AI情人靠唔住？意大利嚴管「調情」機械人Replika。
    ●福特夥寧德時代美國建電池工廠，料2026年投產。
    ●蘋果創始人：AI不能取代人類，因為缺乏呢兩種元素...