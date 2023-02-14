道期跌25點　紐油挫近1%

●美匯指數報103.18；港匯見7.8499；離岸人民幣(CNH)報6.8217；美元兌日圓報132.12；歐元企1.0733，英鎊處1.2138。金價報1,859美元。布油報86.16美元，紐油報79.39元。比特幣企2.1萬美元水平。道指期貨跌25點。

●市後關注點

18:00 歐元區去年第四季國內生產總值(GDP)

21:30 美國1月消費物價指數(CPI)

-麥格理下調小鵬評級及吉汽目標價。

-譚仔國際9個月除稅後溢利按年跌39%。

-騰訊遊戲︰未成年人保護升級至4.0階段。

-大摩料港交所上季收入按年升13%，目標價220元。

-有線寬頻中途停牌，傳涉電視台牌照問題。

-中芯：去年手機佔晶圓收入降至27%。

●中國經濟：

-分析：中國自身難保，勿奢望再拯救全球經濟。

-浪漫經濟升溫！內地花店爆單，鮮花搜索量漲7倍。

-深圳今年目標新增40家上市公司，培育5隻獨角獸。

●AlipayHK：通關後用支付寶搭公共交通次數按周飆2.2倍。

●調查：36%富裕投資者相信投資市場已見底。

●全球CFP專業人士數目突破21.3萬，港全球排第8。

●日本政府正式提名植田和男為新任央行行長，股匯齊升。

●蘋果芬蘭供應商擬印度增聘逾1倍員工，目標達2.5萬人。

●大鱷手影！索羅斯上季低撈Tesla，仲有呢類弱勢股...

●裁員潮：

-掃地機械人製造商iRobot計劃裁員7%。

-Twilio在5個月內2度裁員，並削員工福利。

●美股：

-富國銀行：熊市已結束，惟新牛市未到。

-沃爾瑪計劃關閉3個科技中心，另要求技術人員定時重返辦公室。

●AI情人靠唔住？意大利嚴管「調情」機械人Replika。

●福特夥寧德時代美國建電池工廠，料2026年投產。

●蘋果創始人：AI不能取代人類，因為缺乏呢兩種元素...