道期跌25點 紐油挫近1%
2023年02月14日 16:11
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●美匯指數報103.18；港匯見7.8499；離岸人民幣(CNH)報6.8217；美元兌日圓報132.12；歐元企1.0733，英鎊處1.2138。金價報1,859美元。布油報86.16美元，紐油報79.39元。比特幣企2.1萬美元水平。道指期貨跌25點。
●市後關注點
18:00 歐元區去年第四季國內生產總值(GDP)
21:30 美國1月消費物價指數(CPI)
●恒生指數全日收報21,113點，跌50點或0.24%；國企指數收報7,110點，跌34點或0.48%；科技指數收報4,330點，跌44點或1.01%。主板成交976億港元。https://bit.ly/3YutjwO
-麥格理下調小鵬評級及吉汽目標價。
-譚仔國際9個月除稅後溢利按年跌39%。
-騰訊遊戲︰未成年人保護升級至4.0階段。
-大摩料港交所上季收入按年升13%，目標價220元。
-有線寬頻中途停牌，傳涉電視台牌照問題。
-中芯：去年手機佔晶圓收入降至27%。
●滬綜指收升9點，鋼鐵股升1%，金融、煤炭、有色金屬、生物製藥及石油股升0.4至0.6%。https://bit.ly/3I0Lumv
●中國經濟：
-分析：中國自身難保，勿奢望再拯救全球經濟。
-浪漫經濟升溫！內地花店爆單，鮮花搜索量漲7倍。
-深圳今年目標新增40家上市公司，培育5隻獨角獸。
●AlipayHK：通關後用支付寶搭公共交通次數按周飆2.2倍。
●調查：36%富裕投資者相信投資市場已見底。
●全球CFP專業人士數目突破21.3萬，港全球排第8。
●日本政府正式提名植田和男為新任央行行長，股匯齊升。
●蘋果芬蘭供應商擬印度增聘逾1倍員工，目標達2.5萬人。
●大鱷手影！索羅斯上季低撈Tesla，仲有呢類弱勢股...
●裁員潮：
-掃地機械人製造商iRobot計劃裁員7%。
-Twilio在5個月內2度裁員，並削員工福利。
●美股：
-富國銀行：熊市已結束，惟新牛市未到。
-沃爾瑪計劃關閉3個科技中心，另要求技術人員定時重返辦公室。
●AI情人靠唔住？意大利嚴管「調情」機械人Replika。
●福特夥寧德時代美國建電池工廠，料2026年投產。
●蘋果創始人：AI不能取代人類，因為缺乏呢兩種元素...