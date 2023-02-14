中原王美鳳：未來港元拆息仍有機會回升

中原按揭董事總經理王美鳳指出，本港銀行同業拆息於去年12月升至高位後逐步回落，今年1月出現持續跌勢，與樓按相關的1個月拆息由1月至今除了3個工作天外全為下跌，近日連跌6個工作天至周二(14日)的2.12%，創自2022年9月中至今5個月新低，以市場H按息H+1.3%計，H按實際息率3.42%已跌穿市場上主要二手物業P按息3.475%及部分銀行H按封頂息3.625%。

王美鳳提醒，港元拆息其實較少時間與美息差距如此大，過去10年1個月港元拆息與美息差距平均約0.15厘，鮮有現時差距超出2厘，故此未來港元拆息仍有機會回升至較貼近美息，基於上述及拆息波動性較大，按揭用家選擇H按最好仍以封頂息與市場按息作比較，封頂息以不高於P按息較佳，當拆息回升至H按高於P按息，H按用家仍可以不高於市場P按息之封頂息供樓。

她又表示，過往港美息差超過1厘已增加套息活動誘因，此情況在今年初已出現，但現在延至周二才出現套息活動促使港匯觸及弱方兌換保證，金管局逾3個月來首次入市承接港元沽盤，而現時1個月港元拆息與美息差距已接近2.5厘，情況反映本港投資環境向好，令市場資金留港意欲大。由於拆息周二續跌，港美息差拉闊至甚大差距，套息誘因增加下，金管局仍有機會再需入市令銀行結餘縮減，這情況下拆息有機會回升，令港美息差返回收窄趨勢；故此，王美鳳提醒拆息波動性或會增加並稍後回升，H按用家最好仍以封頂息與市場按息作比較，封頂息以不高於P按息較佳。

此外，王美鳳指，現時不少銀行為一手物業提供之H按封頂息率低至3.375%，與P按息一致，故此仍較多按揭用家選用H按；而部分銀行提供之二手物業P按息低至3.475%，低於H按封頂息3.625%，用家未必基於近日拆息下跌便改選H按，然而，市場上亦有部分銀行可為二手物業提供H按封頂息與P按息一致，按息介乎3.375至3.625%，這些銀行的按揭用家以選用H按為主，故此二手物業各有P按及H按用家支持。