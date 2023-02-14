【產經直播】港股連日好淡爭持 有待突破？
2023年02月14日 16:26
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艾德金融聯席董事陳政深
港股周二(14日)反覆偏軟，恒指高開71點後倒跌，最多跌89點，收市仍跌50點，報21,113點，成交不足千億元，而高低波幅亦僅162點。港股連日好淡爭持，有待突破？向上抑或向下機會大？另外，香港金管局逾3個月來首次承接港元沽盤，涉及42.23億元，並沽出美元，港匯轉弱，對市況不利？
外圍方面，隔晚美股顯著做好，市場觀望美國今晚公布通脹數據，預期按年升幅回落0.3個百分點至6.2%，按月則升0.4%。通脹數據結果將會點樣左右環球股市走勢？
騰訊(00700)跌逾2%，集團旗下騰訊遊戲宣布，升級未成年人保護至4.0階段，在技術嚴管的同時，超越「限制主義」，通過「智體雙百」等方式探索落地更具建設性的解決方案。騰訊有咩影響？
醫藥股方面，藥明生物(02269)發盈喜，料去年多賺約三成，惟股價跌近4%，箇中原因為何？野村亦發表報告指，藥明生物龍頭地位不變，但削目標價3%至94.91元，股份前景點睇？另外，三葉草生物(02197)新冠疫苗加強針中國上市，股價曾大升一成四，呢隻可以留意吓？
電力股今日(14日)搶眼，龍源電力(00916)1月完成發電量按年增長超過3成，帶動股價飆逾半成；其他再生能源股，包括信義能源(03868)及新天綠色(00956)亦表現不錯。隨着內地經濟逐步復甦，電力股可以睇好？
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