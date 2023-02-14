【產經直播】港股連日好淡爭持　有待突破？

港股周二(14日)反覆偏軟，恒指高開71點後倒跌，最多跌89點，收市仍跌50點，報21,113點，成交不足千億元，而高低波幅亦僅162點。港股連日好淡爭持，有待突破？向上抑或向下機會大？另外，香港金管局逾3個月來首次承接港元沽盤，涉及42.23億元，並沽出美元，港匯轉弱，對市況不利？

外圍方面，隔晚美股顯著做好，市場觀望美國今晚公布通脹數據，預期按年升幅回落0.3個百分點至6.2%，按月則升0.4%。通脹數據結果將會點樣左右環球股市走勢？

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