有線結束近30年收費電視業務　近年流血不止全因...

即使有線寬頻的節目製作成本自2017年以來持續減少，已從2017年的9.39億元，減至2021年的5.83億元，媒體業務流血不止的根本原因，乃客戶不斷流失，拖累收入連年下跌。截至2022年6月30日，有線的收費電視客戶僅68.3萬名，比起2017年12月31日的85萬名，萎縮接近20%。該企也承認，減少「主要由於市況及消費者行為變更」、「線上內容激增(其中大部分屬免費提供)為用戶提供豐富的選擇，改變用戶的觀看習慣」。