調查：47%香港中小企料未來1年經濟前景正面

昆士蘭保險調查顯示，39%香港中小企表示過去12個月的整體銷售額下滑，並曾憂慮經濟前景將更趨悲觀，持相反看法的受訪者則有33%。當被問及未來12個月的前景時，47%受訪中小企預計其業務的銷售額將會上升，並認為經濟前景正面。

儘管對前景持樂觀態度，33%中小企表示憂慮香港及其他市場的經濟有可能衰退，屆時或會影響其業務表現，較2021年大幅8個百分點。當中認為會轉差的三大經濟徵狀是投資者和消費者信心下跌、全球通脹上升以及本港客戶需求下降。

除了經濟衰退的可能性外，37%受訪中小企擔心在保留現有客戶及獲取新客戶時面對困難，以及34%擔心業務成本上漲。

值得注意的是，愈來愈多中小企憂慮董事被指控參與不當行為而須承擔法律責任，該比例從2020年的18%逐漸上升至是次調查顯示的26%，其中一個潛在原因是監管要求增加。

基於上述的憂慮，中小企預計在未來12個月將增加在僱員培訓、僱員人數、僱員規模和營銷方面的開支，同時繼續全力控制成本。

此外，擁有海外業務的本港中小企比例為29%，較2021年的37%有所下降。然而，儘管經濟不明朗，47%中小企仍計劃在未來一至兩年擴大海外業務。

是次中小企調查由昆士蘭保險香港委託於2022年10月進行，訪問來自不同行業合共422家中小企。