黃國英、陳維堅分析市場動向　有咩投資較值博？

黃國英資產管理創辦人黃國英表示，今年會採用較進取的投資策略，與去年相比，股票倉位增加，現金減少，惟配置亦較為分散，現時中國和香港，與美股的比例各佔一半。雖然市場主張「東升西降」，但美股長期表現仍較穩定，認為現有的資產配資平衡且合理。另外，相信今年債市會有好轉，特別看好長期債。

大新銀行執行董事兼財富管理主管陳維堅指出，加息周期去到尾聲，對股、債市有利，料今年美國聯儲局再加息2次，每次0.25厘，而本港資金仍然充裕，近期亦未有跟隨美國上調最優惠利率(P)。如果美國聯儲局未來一如預期停止加息，相信香港再加息的壓力不大。即使投資環境較去年明朗，但提醒投資者仍要留意通脹走勢、地緣政治局勢等發展，一旦表現未如市場預期，市場或會出現較大波動，建議投資者要留意風險，並進行合適的資產配置。

他又指，港元拆息已經由去年底的高位回落不少，認為已反映市場對加息的預期，估計如果美國掉頭減息，香港最優惠利率亦有機會跟隨下調，對樓市有一定幫助，但強調樓市近日出現「小陽春」，但住宅租回報率比按揭利率低，可見樓市仍有一定壓力。

他提到，隨着通脹回落、加息壓力紓緩，加上企業盈利改善，信貸風險下降，有利債價上升，該行看好主權債。股票方面，隨着新冠疫情減退，經濟重啟，相信今年股票回報會勝去年，特別是美國聯儲局的加息周期將完結，甚至有減息的可能性，預料美國經濟「軟着陸」機會較大，因此對美股前景審慎樂觀。