大新：年輕人及高資產淨值人士較熱衷投資美股

年輕人及高淨值投資者對美股市場興趣濃厚，大新銀行一份調查發現，有67%受訪者表示有興趣投資美國證券市場，當中20至40歲較年輕組別(75%)及流動資產達一百萬或以上較富裕的(70%)組別較熱衷投資美股。

普遍受訪者對投資美股反應正面，看好美股前景、美股市場股票種類選擇多，及市場流通性高為最吸引的三大要素，分別佔53%、49%及43%。

不過，訪問中有78%受訪者認為最困難是要在半夜時間留意美股走向及對美股不熟悉，亦有6成受訪者認為要兌換美元買股票不方便。當被問及希望美股投資平台具備甚麼功能會對投資者有幫助時，超過60%受訪者選擇「提供多樣性投資產品種類」、「多元化落盤交易種類」及「到價提示通知」功能。

大新銀行執行董事兼財富管理主管陳維堅表示，針對投資者需要更廣泛投資選項，該行早前已推出美股買賣服務的手機應用程式(APP)。該APP配備止触限價盤及止触市價盤，也有到價即時通知功能，相信能貼合投資者需要。另外，平台提供特惠匯率，以兌換美元。

該行指，期望透過增設有關服務，為客戶提供更完善的財富管理服務，同時有助吸引新增存款客戶。