羅博仁：ETF於去年仍見淨買入　對市場感樂觀

他解釋，ETF投資者傾向屬於資產配置型的投資者，他們把資金投入到這類產品以管理現金流。在市況下行期間，這類投資者往往會趁低吸納標的資產，靜待市況轉好、價格回升後便沽貨套現以取得回報，而這亦是全球的ETF投資者行為，不單止局限於香港。

他提到，儘管2022年市況相對疲軟，但交易所買賣產品(ETP，即ETF和槓桿及反向產品)需求強勁，去年錄得400億港元的新增淨資產，令過去三年的新增淨資產總值增至超過1,600億港元，ETP的平均每日成交金額達120億港元，創歷史新高。隨着新資金的流入，香港ETF市場的資產管理規模(AUM)於去年底已達到3,800億港元。另外，去年共有29隻新ETP在香港上市，令香港ETP市場的產品數目增至超過170隻，產品種類亦更多元化。

他又指，港交所多年來不斷完善市場結構，以提升市場流動性。ETF的價差在過去三年收窄了50%，讓整個ETF市場更具成本效益。此外，留意到愈來愈多新產品加入香港ETF市場，使本港市場變得更多元化，亦更能滿足國際投資者的需要，未來將繼續在各方面加強，以持續提升其競爭力和吸引力。