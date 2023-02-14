無懼晶片業不景　華虹揚言今年是「好年份」

業績公告顯示，華虹上季收入按年增長19.26%至6.3億美元，符合公司指引，連續10季創新高，毛利率按年擴大5.73個百分點38.2%，高於指引，純利按年增長19.17%至1.59億美元。8吋晶圓月產能全年維持在17.8萬片，所以產能利用率上季微跌後仍達105.9%，12吋晶圓月產能全年亦僅增5,000片至6.5萬片(8吋等值，下同)，產能利用率僅跌至99.9%。

半導體股現在普遍面對消費電子市道因為經濟放緩而不容樂觀，需時消化早年穩定供應鏈所積累的庫存，華虹似乎亦不幸免，這從55及65納米製程收入按年倒退20.46%至5,924.4萬美元也可以看出來，主要是邏輯及CIS(CMOS影像感應器)需求減少所致。

然而，上季來自電子消費品的收入仍按年增長12.01%至3.9億美元，工業及汽車更按年增長69.71%至1.69億美元，原因是MCU(微控制器)、IGBT(絕緣柵雙極電晶體)、其他電源管理及智能卡晶片需求增加。IGBT是控制水流般操縱電力的裝置，於新能源和電動車領域十分重要，總裁唐均君表示，華虹的業績正是受惠新能源汽車、綠色環保和太陽能的增長。

華虹周二(14日)的分析員會議亦沒有多談去庫存。展望本季，首席財務官王鼎表示，毛利率會降至介乎32至34%，惟8吋晶圓廠房年度維修和年度獎勵都有兩個百分點的影響，潛台詞是撇除不計的話與上季差不多，本季傳統上是淡季，但公司仍會「興旺」(thrive)，晶圓均價穩定，其中IGBT等分立器件還有雙位數增長。

華虹不再單獨披露擴產中的12吋產能的盈利狀況，但公司指引次季至末季會逐漸將月產能提高3萬片至9.5萬片，預計折舊開支會由去年約3.25億美元升至4億美元，唐稱，「同時適時啟動新廠建設，計劃把差異化特色工藝向更先進節點(製程)推進」。

就像格芯保護美國晶片供應，華虹的擴產亦有推動中國發展的戰略意義。王稱，新廠應該會在上半年動工，涉及40、55納米製程和IGBT等，按照施工期通常一年計算，應該會在明年下半年投產，設備資本開支預計發生在明年。