日出康城再損手！MALIBU四房大戶5年帳蝕近百萬離場

將軍澳日出康城再錄損手個案，MALIBU一個四房海景大單位，剛以1,851萬元沽出，約5年帳面蝕95.5萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●世紀21溢榮郭少玲稱，筲箕灣康華大廈1座低層G室，實用面積約300方呎，兩房間隔，望山景，去年7月開價559萬元，近期調整叫價至510萬，最終獲上車客以493萬元承接，累減66萬元，減幅約11.8%，呎價約16,433元，做價重上去年中高位。

●美聯鄭琨表示，筲箕灣居屋愛蝶灣6座低層A室單位，實用面積約為592方呎，三房間隔，未補價第二市場近期叫價約598萬元，獲同區客議價後以542萬元購入，呎價約9,155元。

●中原鄭俊輝指，柴灣杏花邨2月錄約11宗買賣，屋苑5座中層8室，實用面積約475方呎，兩房間隔，望內園景，以700萬元易手，呎價約14,737元，新買家屬於用家。

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九龍區

●中原許永生稱，長沙灣宇晴軒1座低層C室，實用面積約605方呎，套三房間隔，享內園景，叫價1,060萬元，最新以1,033萬元易手，呎價約17,074元，新買家為同區換樓客，見近日樓價重拾升軌，即加快睇樓入市。

●中原黃家全表示，西南九龍浪澄灣5座高層E室，實用面積約560方呎，兩房間隔，享全海景，議價後以1,138萬元成交，呎價約20,321元，原業主於2015年5月以900萬元購入，持貨即將8年帳面獲利238萬元。

●世紀21家天下黎振傑指，奧運站柏景灣8座中層C室，實用面積約848方呎，套三房間隔，望園景，以1,850萬元成交，呎價約21,816元，為屋苑近月呎價新高。

●美聯劉志偉表示，大角咀港灣豪庭2月暫錄約12宗買賣，屋苑9座中高層E室，實用面積約371方呎，兩房間隔，最初以680萬元放盤，近日累減50萬元或約7%，至630萬元沽出，呎價約16,981元。

●香港置業曾家輝指，大角咀港灣豪庭4座中層Ａ室，實用面積約321方呎，兩房間隔，望內園景，原業主放盤約1個月後，吸引外區客洽詢，零議價下售608萬元，呎價約18,941元，新買家為首置客。

●中原王淑儀稱，紅磡海逸豪園18座中層D室，實用面積約1,096方呎，套三房加工人套房間隔，擁全海景，開價2,600萬元，議價後以2,300萬元成交，呎價約20,985元，新買家為換樓客，與業主議價逾一星期承接上址。

●世紀21富山劉倩彤表示，鑽石山居屋龍蟠苑B座低層14室，實用面積約426方呎，兩房間隔，望內園景，已補價自由市場價以538萬元成交，呎價約12,629元，單位原先叫價550萬元，放盤半年，減價12萬元成交。

●香港置業胡國安稱，牛頭角淘大花園2月錄約10宗買賣，屋苑R座中層6室，實用面積約460方呎，兩房間隔，望內園景，以700萬元放售後約1年後，獲同區客接洽，議價後以639萬元易手，呎價約13,891元，新買家屬上車客。

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新界區

●香港置業劉浩勤表示，將軍澳日出康城MALIBU第1A座中層A室，實用面積約1,087方呎，四房雙套房連工人套房，望海景，去年11月開價1,800萬元，反價51萬元，以1,851萬元沽出，呎價約17,029元，原業主2018年5月以1,946.5萬元購入，帳蝕95.5萬元。

●利嘉閣鄧達榮指，將軍澳廣場5座高層D室，實用面積約432方呎，兩房間隔，享海景，終以約750萬元成交，呎價約17,361元，原業主在2009年以250萬元買入，持貨約14年帳面獲利約500萬元。

●利嘉閣梁敬嚴表示，將軍澳峻瀅1期2座高層D室，實用面積約694方呎，套三房間隔，望山景，叫價約850萬元放售，買賣雙方議價後以約810萬元成交，累減約40萬元，呎價約11,671元。

●中原柯勇稱，峻瀅II第1座高層G室，實用面積約503方呎，兩房間隔，望山景，成交價699萬元，呎價約13,897元，原業主於2015年6月以618萬元購入，持貨近8年帳面獲利81萬元。

●美聯黃家迎指，將軍澳新寶城4座中層C室，實用面積約561方呎，三房間隔，獲用家以810萬元承接，呎價約14,438元，12月同面積單位成交價僅770萬元，約兩個月升價逾5%，三房戶做價均已重上「8球」。

●世紀21將軍澳魏仕良表示，將軍澳居屋富康花園9座高層D室，實用面積約592方呎，三房間隔，望單車館公園景，已補價第二市場放盤叫價550萬元，議價25萬元，區內綠表買家以525萬元購入，呎價約8,868元。

●美聯潘剛毅指，馬鞍山海洦花園3座中層B室，實用面積約426方呎，兩房間隔，享內園景，以683萬元成交，呎價約16,033元，原業主於2010年以約290萬元購入，持貨逾12年帳面獲利393萬元。

●中原胡耀祖表示，馬鞍山區2月錄約82宗二手買賣，按月升約37%，海栢花園4座中層D室，實用面積約389方呎，兩房間隔，開價約590萬元，零議價易手，呎價約15,167元，新買家為用家。

●世紀21奇豐胡國強透露，馬鞍山居屋富寶花園2座低層K室，實用面積約431方呎，兩房間隔，望山景，放盤8個月，已補價自由市場叫價460萬元，減價45萬元或約9.8%，以415萬元沽售，呎價約9,629元。

●世紀21奇豐張翠珊指，馬鞍山新港城A座低層4室，實用面積約568方呎，三房間隔，放盤7個月，叫價800萬元，減82萬元至718萬元成交，減幅約10.3%，呎價約12,641元。

●世紀21奇豐李仕明表示，大圍居屋嘉田苑F座中層8室，實用面積約493方呎，兩房間隔，未補價第二市場開價520萬元，放盤1個月，象徵式減價12萬元，減幅約2.3%，最終以508萬元沽出，呎價約10,304元。

●中原陳敬天稱，沙田河畔花園2月暫錄約6宗二手買賣，屋苑A座低層4室，實用面積約242方呎，兩房間隔，議價後以388萬元易手，呎價約16,033元，新買家為年輕上車客。

●中原黎宗文表示，沙田第一城29座低層B室，實用面積約451方呎，三房間隔，去年11月放盤時叫價約650萬元，日前議價後以628萬元易手，呎價約13,925元，累減22萬元，新買家為用家。

●世紀21奇豐袁麗詩指，沙田第一城28座高層D室，實用面積約688方呎，套三房間隔，放盤3個月，開價930萬元，微減13.2萬元，以916.8萬元成交，呎價約13,326元，原業主於2019年1月以880萬元購入，約4年帳面僅賺36.8萬元，扣除轉售成本只屬平手。

●中原透露，沙田溱岸8號2月暫錄3宗買賣，屋苑2座中層D室，實用面積約725方呎，套三房間隔，叫價約1,400萬元，日前議價後以1,250萬元易手，呎價約17,241元，累減150萬元，新買家為外區家庭客。

●中原杜文俊稱，沙田及大圍區2月暫錄約90宗買賣，按月升近三成，其中新城市廣場3期2座低層C室，實用面積約954方呎，望中央公園景，套三房間隔，叫價約1,430萬元，議價後減價42萬元，以1,388萬元易手，呎價約14,549元，新買家為換樓客。

●中原吳嘉權表示，火炭銀禧花園2月暫錄4宗買賣，屋苑6座中層C室，實用面積約498方呎，兩房間隔，放盤時開價約620萬元，雙方議價後以615萬元易手，呎價約12,349元，新買家為用家，怕遲買會貴，決定入市自用。

●美聯林振華指，元朗朗屏8號1座高層F室，實用面積約620方呎，三房間隔，新買家原爲租客，原業主開價900萬元，雙方議價後，終以860萬元成交，呎價約13,871元。

●祥益表示，天水圍嘉湖山莊景湖居14座低層G室，實用面積約547方呎，三房間隔，外區客熟悉區內環境，遂便決定以519萬元購入上址作自住上車之用，呎價約9,488元。

●祥益謝利官稱，天水圍居屋屏欣苑B座中層22室，實用面積約376方呎，兩房間隔，外區白居二中籤者，見家人亦居於同區屋苑，可以互相照應，原業主增加議幅，未補價第二市場以396.8萬元購入，呎價約10,553元。

●美聯顧耀彬表示，屯門叠茵庭9座低層G室，實用面積約381方呎，兩房間隔，以490萬元承接，呎價約12,861元，原業主於2018年以456萬元購入，持貨逾5年帳面獲利34萬元，物業升值約7.5%。

●中原余俊文指，荃灣荃威花園M座低層2室，實用面積約468方呎，兩房間隔，叫價430萬元，買賣雙方原先傾妥以405萬元成交，準備落訂之際，原業主突然反價7萬至412萬元，買方已第三度遭反價，擔心愈遲愈貴，隔日追價入市上車，呎價約8,803元。

●美聯梁仲維稱，荃灣中心天津樓低層A室，實用面積約422方呎，兩房間隔，新買家為區內租客，原業主開價388萬元，雙方議價8萬元，終以380萬元購入自住，呎價約9,005元。

●美聯王梓岐表示，東涌東堤灣畔8座中低層B室，實用面積約821方呎，套三房連工人房設計，開價938萬元，雙方議價18萬元，終以920萬元成交，呎價約11,206元，原業主2000年以325.4萬元購入，持貨逾22年帳面獲利594.6萬元。

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