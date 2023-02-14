英國脫歐令企業投資消失2774億？900萬人沒有主動搵工

英倫銀行貨幣政策委員會外部委員哈斯克爾(Jonathan Haskel)表示，如計及2016年脫歐公投至今，英國脫歐令當地有290億英鎊(約2,774.54億港元)的企業投資消失，相當於國內生產總值(GDP)1.3%，或每個家庭損失1,000英鎊(約9,567.38港元)。英倫銀行未對此作回應，而財政部則稱，不知哈斯克爾所述的金額數字從何而來。

然而，哈斯克爾直言，英國生產力放緩的速度，在眾多大型經濟之中尤為明顯，在2016年後投資沒有增長，貿易損失龐大，經濟表現在7大工業國之中墊底。他形容，勞動力市場的不活躍程度，更是英國獨有，估計全國有900萬人沒有主動尋求工作。

勞動力緊張 薪金趨升

適逢英國周二公布的就業數據顯示，去年第四季勞動力市場的不活躍率按季下跌0.3%，但仍然較2019年未有疫情前的同期高1.2個百分點。另外，去年10至12月的失業率為3.7%，較前值(去年9至11月)持平，符合市場預期。雖然經濟放緩，但勞動力市場緊張，令薪金上升，不計花紅的周薪在去年第四季上升6.7%，按季增0.2個百分點。英鎊匯價周二升約0.45%，每英鎊兌1.2188美元，或9.57港元。

另外，歐元區去年第四季GDP終值為按月升0.1%，按年升1.9%，數字與上月底公布的初值一致。歐元周二升約0.31%，兌1.0752美元或8.44港元。