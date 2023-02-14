一手樓醞釀出貨潮！藍田項目預告入場費低於600萬

新盤群起出擊，新舊貨源齊推，帶動市場氣氛。鄰近藍田港鐵站的項目預告首批定價吸引，新界大型項目公布戶型分布，另有兩個將軍澳現樓項目開放示範單位吸客。

●藍田港鐵站KOKO ROSSO預告首批定價吸引

會德豐地產發展、鄰近藍田港鐵站的KOKO ROSSO，周二(14日)公布將於周末開放示範單位予公眾參觀，預告本周四(16日)公布的首張價單，部分一房單位售價有機會低於600萬元。

會德豐地產常務董事黃光耀表示，該盤會貼市開價，將於周四晚上率先開放示範單位予Club Wheelock會員預覽，目前已接獲約1,000個預約登記。而查詢的客戶有約兩成屬投資客。該盤最快下周開售。

●屯門NOVO LAND第2B期戶型分布首度曝光

戶型分布方面，一房戶實用面積由298至307方呎，佔160伙。兩房戶實用面積由411至464方呎，佔458伙。三房戶實用面積由573至703方呎，佔81伙。另設特色戶，實用面積由277至1,429方呎，採一至四房間隔。

●何文田ST. GEORGE'S MANSIONS連沽3伙 單日吸金近2.5億

上述3伙均為三房戶，實用面積為1,868及1,870方呎，成交價介乎8,060萬至8,140萬元，呎價由43,102至43,576元。其中，成交價和呎價最高為2座10樓B室，實用面積1,868方呎，採三房雙套間隔。

●九龍站天璽四房呎價83,800元創項目新高

●將軍澳日出康城LP10周六起發售54伙

南豐集團旗下將軍澳日出康城LP10，周二(14日)首度開放現樓頂層複式戶予傳媒參觀，並上載最新銷售安排，落實本周六(18日)起發售54伙。

該集團香港地產處執行董事許謙讓表示，即將發售的單位實用面積由472至1,526方呎，戶型涵蓋兩房至四房間隔。南豐發展董事及銷售部副董事長麥一擎指，是日開放的頂層複式戶為第2A座58樓及59樓A室，實用面積3,906方呎。

●嘉里建設跑馬地THE ASTER轉租為售

嘉里發展董事及香港區總經理湯耀宗表示，項目提供106伙，包括100伙標準分層單位，實用面積由619至698方呎，為兩房間隔。高層特設兩個三房一套連儲物室單位，實用面積為 1,249方呎。另設4個平台特色戶，實用面積介乎581至660方呎。

●馬頭角瓏碧獲發滿意紙

●啟德維港1號四房6,380萬雙破頂價沽

據中原代理透露，上述新買家為換樓客，鍾情市區連天台特色戶，加上單位享有海景，決定換樓為家人送上情人節禮物。

●將軍澳海茵莊一房示範單位曝光

九龍建業(市務及銷售部)助理總經理陳淑芳稱，將軍澳海茵莊園早前開放現樓示範單位後，市場參觀反應理想，上周錄約800組睇樓客，而中港通關後特色單位查詢增加，或稍後招標推出該類單位。她指出，項目今年錄44宗成交，套現約2.3億元，而樓盤推出至今累售約601伙，涉額約36億元。

該盤首度開放現樓示範單位供傳媒參觀，其中1座31樓B2室連裝修示範單位，實用面積321方呎，一房開放式廚房間隔，為項目最大的標準一房戶。

●路勁下季推晉環複式連天台單位

路勁地產銷售及市場推廣副總監陳健聰表示，香港仔黃竹坑站港島南岸第一期晉環推售至今已累售629伙，套現約138億港元，平均每伙售價約2,200萬元。項目自去年開始交樓，至今已收樓約八成。項目首度開放住客會所，連綠化園林空間合共面積逾6.6萬方呎，

陳又指，農曆新年後項目達約100組睇樓人數，當中半數為內地客，周末參觀人數更較未通關前的去年12月增約一倍。

●天水圍Wetland Seasons Bay第3期三房909萬沽

●沙田星凱‧堤岸三房1,682萬元沽

中洲置業旗下沙田星凱‧堤岸，周二(14日)以1,682.3萬元沽出第2座18樓F室，實用面積774方呎，三房間隔，呎價約21,735元。

●大埔白石角朗濤單日沽兩伙 涉逾半億元