通脹超預期　美股道指跌229點　

備受市場關注的美國最新通脹數據出爐，1月消費物價指數(CPI)按年升6.4%，僅較前一個月回落0.1個百分點，反映通脹壓力比市場估計的更加頑固，亦預示聯儲局有必要繼續「收水」。美股早段全線受壓，道指跌229點，至34,016點；標指跌30點，報4,106點；納指跌116點，報11,775點。

港股夜期受壓，暫報21,032點，跌67點，低水82點。

芝加哥商品交易所高級經濟學家及執行董事Erik Norland相信，整體經濟實現「軟着陸」的機會更大，因為目前勞動力市場依然強勁，即使個別行業，如科技界出現大規模的裁員，但相信多數被裁員工都能在短期內找到新工作。

展望後市，他提醒，標指從估值角度來看仍處於歷史上相對的高位，標指成分股總市值與國內生產總值(GDP)之間的比率，已達到約140%。在他看來，有兩大關鍵因素未來會繼續影響股市估值，包括企業盈利的增長及通脹走勢。雖然市場似乎認為盈利可維持增長、通脹很快就會回落，但他本人就對市場的判斷抱有懷疑。

企業消息方面，可口可樂公布截至去年底止一季業績，期內收入按年升6.98%至101.25億美元，純利按年跌15.86%至20.31%。公司表示，撇除併購後的內生收入增長際上達到15%，當中有12個百分點來自定價或產品組合變化。該企股價跌0.43%。

大數據公司Palantir上季收入按年增長17.5%至5.08億美元，純利3,087.8萬美元，按年由虧轉盈；推動公司股價早段逆市漲11%。值得注意的是，管理層於業績會議上提到，去年成功幫助德國瓦解一場試圖推翻政府的陰謀。雖然未有明言具體事件，但估計是與去年12月，德國警方拘捕一批「帝國公民」極端右翼組織成員有關。Palantir過去亦曾協助美國政府，定位並擊殺極端組織阿爾蓋達前首領拉登。