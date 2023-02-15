東方日報B1：傳奇大鱷錯失升浪

今年以來環球股市反彈勢頭強勁，一洗去年頹勢，相信不少散戶投資者都成功追回部分損失，甚至有額外斬穫。不過，「有人歡喜有人愁」，一些原先押注股市大跌的金融大鱷，恐怕已白白錯失升浪。美國證券交易委員會(SEC)披露的13F文件顯示，由「鱷王」達利奧(Ray Dalio)所創立的全球最大對沖基金橋水，於去年第四季大肆減倉股票投資，前20大持倉中有19隻減持。另邊廂，索羅斯旗下基金亦加注做淡美股，這位在1997年沽空港元失敗的傳奇大鱷，恐怕又再一次落錯注！

資料顯示，橋水基金公司在上季度的20大持倉中，除了加注第一大持倉「安碩核心標普500 ETF」約17.39%，持有基金單位股數達至206.44萬股外，其餘19隻持倉股份悉數遭減持。按去年底市值推算，該19隻股份減持金額合共達17.15億美元(近134億港元)。

除了主要持倉大減，橋水亦在上季清倉了133隻股份，其中包括晶片設計公司英偉達、超微半導體(AMD)、記憶體晶片大廠美光科技，似乎是看淡半導體板塊的表現。不過，這3隻股票在踏入2023年後表現非常強勁，截至周一止，表現較差的美光「只是」錄得約兩成的升幅，而AMD及英偉達更是累升28.35%及49.09%。換言之，在去年底清倉的橋水恐怕錯失了這輪升勢。

至於另一著名大鱷索羅斯，他的家族辦公室旗下的索羅斯基金管理(SFM)，上季則擴大了美股淡倉，甚至開始做淡美國企業高收益債。可惜事與願違，去年美國市場「股債雙殺」的情況不再，今年初更出現罕見的股債齊升現象，意味着這位金融大鱷今次又再「賭錯邊」。

截至去年底，SFM上季開倉買入「Invesco QQQ Trust Series 1」(QQQ，追蹤納斯達克100指數)的認沽期權，名義倉位規模達50萬股或1.33億美元。該基金亦繼續透過認沽期權做淡「道富標準普爾500指數ETF(SPY)」，名義淡倉數量按季大增2.75倍；而金額則達1.43億美元。值得注意的是，華爾街大行亦有類似的操作，高盛將作為其第一大持倉的SPY持有量減少了27%，同時將SPY的認沽證加倉三成；摩根大通亦減持了4%的SPY持倉量。

在做淡大市之際，索羅斯亦有買入個股，可惜其重倉股表現甚差。目前其大一持倉Horizon Therapeutics也是剛於上季才開倉買入，持倉規模約3.25億美元(約25.35億港元)。

該公司是一家生物製藥企業，主要研發風濕病及其他罕見疾病的藥物，近日股價表現平平，年初至今累跌約3.77%。

不單止國際金融大鱷錯失投資良機，新加坡政府投資公司(GIC)亦錯過了近期中國市場反彈的機遇。外媒引述消息指，GIC過去一年縮減了對以中國為重心的私募基金及風險投資規模，對未上市中國公司的直接投資亦大幅放緩，意味其可能會損失今年以來中港股市反彈帶來的部分紅利。

消息指出，即使GIC早已對中國經濟增長重拾信心，但公司高層過去一年在內部討論中，對投資中國的立場變得更為審慎，包括擔心中美關係緊張帶來的地緣政治風險，亦憂慮內地「共同富裕」倡議有意料之外的負面影響。市場數據服務商ITjuzi統計指，去年GIC對中國公司僅錄得兩宗直接投資，遠少於2021年的16宗。