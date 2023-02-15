BUSD遭SEC針對或反告　幣安單日65億淨流出

美國監管機構對加密貨幣的規管升溫，令幣圈市場四面楚歌。自從全球最大虛幣交易所幣安與穩定幣發行商Paxos聯合發行的美元穩定幣「Binance USD(BUSD)」被美國證券交易委員會(SEC)指控屬「未註冊證券」後，幣安錄淨流出8.3億美元(約65億港元)，創去年11月以來最大單日淨流出。

Paxos強調，他們絕對不同意美國證交會將BUSD稱為「證券」，並表明可能根據美國證交會針對BUSD構成「未註冊證券」的指控採取法律行動。據悉，另一穩定幣USDC發行商Circle早在去年秋季就向紐約州金融服務局(NYDFS)舉報，指幣安並沒有足夠儲備支持其通過Paxos發行BUSD。

由於現時幣安約有134億美元BUSD，佔其600億美元資產的22%，消息隨即觸發市場擔心幣安會否陷流動性危機。不過，幣安首席執行官趙長鵬則於社交平台向投資者保證「客戶資金安全」。

惟與此同時，資金卻「身體很誠實」地不斷流出幣安平台。數據最新顯示，幣安用戶近日提取約28億美元數字資產，超越同期20億美元存款；而區塊鏈智庫公司Nansen的數據則指，幣安日前淨流出約8.31億美元。

隨着美國近期加大力度打擊加密貨幣，外媒引述消息指，美國證交會計劃下一步封殺對沖基金、私募股權公司以至養老基金，令他們更難與加密貨幣公司合作。

消息指，美國證交會的草案要求對沖基金、風險投資和養老基金通過「合資格託管商」來持有其客戶的加密資產，倘若草案獲得最終通過，將意味已進軍加密貨幣領域的機構基金，要把客戶持有的加密貨幣轉移至其他地方，還可能面臨相關的審計或其他後果。