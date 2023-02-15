澳加息供樓還款增　中產衝擊大

加息和生活成本上升，正在蠶食澳洲中產的生活水平。其中今年約有80萬人的固定利率按揭到期，或要轉為浮動息率按揭。會計師行畢馬威的分析指出，利率重置後，60萬澳元房貸的還款額平均需要增加1.65萬澳元(約9.02萬港元)，中產家庭更要高於此數，一旦利率再加0.75厘，即基準利率升至4.1厘，估計今年澳洲總家庭支出或會減少200億澳元(約1,093億港元)，相當於當地經濟規模的1%。

另外，澳洲國家大學公布的一項調查顯示，當地中等收入家庭數目共約400萬個，應課稅年收入介乎9.6萬至20萬澳元之間，中位數約14.5萬澳元(約79.26萬港元)，而中等收入家庭的貸款額，往往超過上述60萬澳元的家庭平均按揭貸款額，意味着此類家庭更容易受到加息後貸款成本大增的衝擊，從而令其不得不縮減開支。

然而，當地企業對前景並未太悲觀。澳洲國民銀行公布的月度商業調查顯示，其營商狀況指數終止3連跌，在1月按月上升5點，至18點；其中3個分項指數亦見做好，貿易狀況指數升8點，至28點，盈利能力指數升3點，至17點，聘用指數升2點，至10點；另商業信心指數亦由去年12月的0，升至上月的6點。