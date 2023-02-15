陳錦興：龍源受惠用電需求復常

市場觀望情緒濃厚，成交明顯縮減。內地兩會臨近，政策受惠股料有追捧，新能源電力股值得留意。風電龍頭龍源電力（00916）營運數據良好，市場預期風電裝機容量持續上升，加上內地經濟反彈，均利好集團業務。近期該企股價技術走勢轉好，可望突破。

今年1月龍源完成發電量684.72萬兆瓦時，按年增長30.6%，其中風電增長44%，火電下降29.45%，其他可再生能源增長41.75%。2022年全年累計發電量增長11.6%，計及今年新年等假期因素，開局情況實屬不俗。

可再生能源裝機容量續增

此外，截至去年底，內地可再生能源裝機突破12億千瓦，達到12.13億千瓦，佔全國發電總裝機的47.3%。其中，風電3.65億千瓦、太陽能發電3.93億千瓦，分別佔裝機容量的30%及32%。市場預期政策推動，今年再生能源的新增裝機容量可望有20%以上增長。

受疫情後經濟增長的驅動，今年內地電力需求增速或自去年的3.6%反彈至中個位數。去年12月防疫管控措施取消後，第三產業用電量增速將迅速回升，而隨着供應鏈趨於正常化，部分工業板塊的用電需求亦可能反彈，料可帶動電企的售電量，龍源料是主要受惠者。

早前龍源發盈警，預期去年核心盈利倒退10至20%，惟市場應已消化，近期股價反而轉強，料基於投資者憧憬兩會行情對綠色電企有利。集團今年盈利增長有望回復至20%，現價市盈利率約11倍，估值並不昂貴，建議可於11元吸納，中線上望阻力位13元，跌穿支持位10元止蝕。

英皇證券研究部總監 陳錦興(作者為註冊持牌人士)