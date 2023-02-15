騰盛博藥乙肝藥聯合療法2期研究顯示安全且耐受性良好

公司正在開發小干擾核糖核酸BRII-835和乙肝病毒(HBV)重組蛋白免疫療法BRII-179，作為聯合療法用於HBV感染的功能性治愈。由於既往在1b期研究中發現兩個單藥治療具有互補的作用機制，這項BRII-835與BRII-179聯合用藥的2期研究為如何恢復高度抑制或耗竭的免疫應答提供了重要思路。本研究的進一步試驗數據預計將在今年晚些時候獲得。