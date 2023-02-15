騰盛博藥乙肝藥聯合療法2期研究顯示安全且耐受性良好
2023年02月15日 07:32
東網電視更多新聞短片
騰盛博藥(02137)宣布了一項2期研究的中期結果，研究發現，BRII-835(也稱為VIR-2218)與BRII-179(也稱為VBI-2601)聯合療法安全且耐受性良好，與單獨使用BRII-835或BRII-179相比，聯合療法誘導了更強的抗乙肝表面抗原(HBsAg)抗體應答，並改善了HBsAg特異性T細胞應答。所有隊列在治療結束時都實現了HBsAg降低，平均降低-1.7至-1.8 log10 IU/mL。此外，第40周時觀察到在聯合治療隊列中2例受試者HBsAg水平最低降至或低於定量下限，同時觀察到穩健的HBsAg特異性抗體應答和T細胞應答。
公司正在開發小干擾核糖核酸BRII-835和乙肝病毒(HBV)重組蛋白免疫療法BRII-179，作為聯合療法用於HBV感染的功能性治愈。由於既往在1b期研究中發現兩個單藥治療具有互補的作用機制，這項BRII-835與BRII-179聯合用藥的2期研究為如何恢復高度抑制或耗竭的免疫應答提供了重要思路。本研究的進一步試驗數據預計將在今年晚些時候獲得。