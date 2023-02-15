道指低收156點　油價跌1%

●踏入亞洲時段，美匯指數跌0.2%，至103.06；港匯見7.8482；離岸人民幣(CNH)報6.8321；美元兌日圓處132.97；歐元報1.0736，英鎊報1.2173。金價處1,854.54美元。布油報85.25美元，紐油報78.8美元。比特幣升2%，報2.22萬美元。道指期貨跌20點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指低水20點。

●道指收報34,089點，跌156點或0.46%；標指收報4,136點，跌1點或0.02%；納指收報11,960點，升68點或0.57%。

●港股ADR指數上升，按比例計算，收報21,137點，升24點。

●2月恒生指數夜期收報21,118點，升19點，高水4點，成交18,415張。

●金管局於紐約時段承接148.68億港元沽盤，規模是去年5月入市以來最大。

●紐約期油收報每桶79.06美元，跌1.08美元或1.35%；倫敦布蘭特期油收報每桶85.58美元，跌1.03美元或1.19%。

●紐約期金收報每安士1,865.4美元，升0.1%。

●英國富時100指數收報7,953點，升6點或0.07%；德國DAX指數收報15,380點，跌16點或0.11%；法國CAC指數收報7,213點，升5點或0.07%。

●美國1月消費物價指數(CPI)按年升6.4%，較前一個月回落0.1個百分點，超出市場預期的升幅6.2%。撇除能源及食品的核心CPI按年升5.6%，同樣高過預期。

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