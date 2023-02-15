港股插穿兩萬一關 科網股領跌 滙豐挫逾1%

美國上月通脹高過預期，憂慮聯儲局又「放鷹」，港股跌逾300點，恒生指數失守兩萬一關，挫至20,700點水平。國企指數跌百點；科技指數跌60點，主板成交260億港元。

大型科網股拖低大市，美團跌2.5%；阿里巴巴跌2%；網易跌1.7%；京東集團跌1.2%；騰訊跌1%；小米集團跌0.7%。

金融股跌幅擴大，中國平安跌2.2%；招商銀行跌2%；友邦保險跌1.9%；香港交易所跌1.6%；滙豐控股跌1.2%；建設銀行跌1%。

內房及物管股又捱沽，碧桂園服務跌5.5%，是表現最差藍籌；中國海外跌3.6%；龍湖集團跌3.1%；華潤置地跌2.7%；碧桂園跌2.6%；華潤萬象生活跌2.2%。

醫藥股持續弱勢，阿里健康跌3.5%；中國生物製藥跌3.1%；翰森製藥跌2.6%；藥明生物跌2.5%；石藥集團跌2%。

【09:20】港股牛皮 騰訊撐市 滙豐靠穩

港股開市靠穩，恒生指數升3點，報21,116點；國企指數高開12點，報7,122點；科技指數升11點，報4,342點。

大型科網股個別發展，騰訊升0.9%；京東集團升0.7%；美團升0.6%；小米集團無起跌；阿里巴巴跌0.2%；網易跌1.1%。

金融股窄幅上落，滙豐控股、中國平安及招商銀行開市無起跌；建設銀行升0.2%；友邦保險跌0.8%；香港交易所跌0.4%。

有線寬頻復牌，開市報0.071港元，急升44.9%。