有線提早交還收費電視牌照　股份復牌曾漲44%

有線寬頻旗下的有線電視，周二獲政府批准交還本地收費電視節目服務牌照，預期6月1日起終止傳送相關信號。有線指近年媒體市場結構急速改變，環球收費電視經營者及付費內容提供者競爭日益激烈，經檢視業務後決定轉型，加強投資免費頻道和多媒體服務，建設面向全港市民大眾的開放平台。

商務及經濟發展局發言人周二表示，有線電視交還收費電視牌照純屬商業考慮，政府尊重有關決定。

有線寬頻行政總裁黃思遠周三(15日)在電台節目表示，有線電視的客戶由高峰約100萬，跌至近期約68萬，而收費電視競爭激烈，全球均出現經營困難的現象。他又提到交還牌照屬商業決定，該公司認為，香港觀眾對廣東話節目有需求，有契機集中資源做好本地節目。未來會加大投資擴大覆蓋率，希望吸引更多年輕觀眾。他指出，很多節目內容觀眾都已可在網上收看，而收費電視的經營又很依靠足球等體育賽事轉播，惟轉播費高昂並不低，若無轉播權，就會流失觀眾。

黃重申，公司現階段無裁員計劃，相反正在積極招聘，若有員工成功推薦其他人加入，亦可獲現金獎勵。至於退款問題，他指客戶合約有訂明寬頻和電視服務的收費明細，會按合約訂明款項退款。